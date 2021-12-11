Мерсон считает, что сейчас Бернарду Силва лучше Роналду

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что в данный момент полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва является лучшим португальским игроком в Премьер-Лиге.

Бернарду демонстрирует впечатляющий футбол в последние недели, даже затмив своего титулованного соотечественника Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед", как кажется Мерсону.



"Сейчас Бернарду Силва показывает свою лучшую игру. В прошлом Махрез, Стерлинг и Кевин Де Брюйне были неприкасаемыми в команде — теперь их талисманом является Бернарду Силва. В этом отношении Пепу Гвардиоле весьма повезло".



"Думаю, Бернарду Силва — лучший португальский игрок в Премьер-Лиге в данный момент. Никто даже не близок к нему, не так ли?"



"Не поймите меня неправильно, он никогда не достигнет тех высот, которых достиг Роналду в своей карьере. Однако в данный момент вам было бы сложно предпочесть Бернарду Силве кого-либо еще", — цитирует Мерсона Manchester Evening News.