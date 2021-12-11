Обамеянг отстранен от матча с "Саутгемптоном" из-за нарушения дисциплины

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" из-за нарушения дисциплины.

Напомним, Обамеянг остался вне стартового состава "канониров" на матч против "Эвертона" в минувший понедельник, появившись на поле "Гудисон Парк" только в самой концовке.



Тогда наставнику "Арсенала" Артете пришлось убежать публику, что в его отношениях с Обамеянгом все гладко и что он не собирается избавляться от своего капитана.



Однако какая-то трещина в отношениях испанского тренера и габонского нападающего все же есть. В субботу Пьер-Эмерик не попал даже в число запасных.



"К сожалению, это связано с нарушение дисциплины. Думаю, мы очень последовательны в такого рода вещах. Наш клуб установил определенные правила, которые должны неукоснительно соблюдаться. Сегодня он не участвует в матче", — цитирует Артету Daily Mail.