Артета хочет, чтобы "Арсенал" больше рисковал впереди

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду больше рисковать вблизи чужих ворот.

К домашнему матчу против "Саутгемптона" подопечные Артеты подходят с серией из двух поражений подряд, от "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед".



Складывается впечатление, что Артете не удается выжимать максимум из своих звездных нападающих в лице Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Лакасетта. "Канониры" находятся среди худших команд Премьер-Лиги по количеству забитых голов и созданных моментов.



Однако Микель не перекладывает всю ответственность на плечи форвардов и призывает остальную команду активнее участвовать в атакующих действиях.



"Мы должны подстегивать игроков к тому, чтобы они больше рисковали и чаще доставляли мяч в штрафную, когда есть такая возможность".



"Также наши игроки должны чаще проникать в штрафную и использовать те большие моменты, которые у нас возникают".



"Когда дело касается создания моментов, то это всегда зависит не только от индивидуальных действий, но также от коллективных, от действий команды", — цитирует Артету Sky Sports.