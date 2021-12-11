"Челси" обдумывает покупку Фофана летом

Весле Фофана "Челси" рассматривает Весле Фофана из "Лестера" на случай ухода кого-либо из своих защитников грядущим летом.

Как известно, в конце этого сезона истекают контракты Сесара Аспиликуэты, Тиаго Силвы, Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера. Особенно сложно обстоит ситуация с последним.

Учитывая обстоятельства, "синие" вынуждены держать в уме несколько вариантов по укреплению линии обороны, и одним из таких вариантов как раз является Фофана, утверждает Goal.

Весле проявил себя с лучшей стороны в прошлом, своем дебютном за "Лестер", сезоне, выиграв с командой Брендана Роджерса Кубок Англии.

Прямо сейчас 20-летний француз отсутствует с тяжелой травмой, полученной в предсезонном матче против "Вильярреала", но уже через несколько недель может приступить к тренировкам в общей группе.

Издание добавляет, что также "Челси" был предложен Маттейс Де Лигт, от которого "Ювентус" рад избавиться ради облегчения своей зарплатой ведомости.


Метки Лестер, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2021 16:00

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