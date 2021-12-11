"Челси" обдумывает покупку Фофана летом

"Челси" рассматривает Весле Фофана из "Лестера" на случай ухода кого-либо из своих защитников грядущим летом.

Как известно, в конце этого сезона истекают контракты Сесара Аспиликуэты, Тиаго Силвы, Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера. Особенно сложно обстоит ситуация с последним.



Учитывая обстоятельства, "синие" вынуждены держать в уме несколько вариантов по укреплению линии обороны, и одним из таких вариантов как раз является Фофана, утверждает Goal.



Весле проявил себя с лучшей стороны в прошлом, своем дебютном за "Лестер", сезоне, выиграв с командой Брендана Роджерса Кубок Англии.



Прямо сейчас 20-летний француз отсутствует с тяжелой травмой, полученной в предсезонном матче против "Вильярреала", но уже через несколько недель может приступить к тренировкам в общей группе.



Издание добавляет, что также "Челси" был предложен Маттейс Де Лигт, от которого "Ювентус" рад избавиться ради облегчения своей зарплатой ведомости.