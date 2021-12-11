Лукаку собрался назад в Серию А
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку планирует вернуться в итальянскую Серию А.
Лукаку буквально расцвел в Серии А после тяжелого периода в "Манчестер Юнайтед". Проведя два ярких сезона за "Интер", минувшим летом Ромелу присоединился к "Челси" по сделке стоимостью 98 миллионов фунтов.
С момента трансфера Ромелу прошли считанные месяцы, однако 28-летний бельгиец уже тоскует по итальянскому футболу.
"Однажды мы снова увидим Лукаку в Серии А, потому что он любит Италию. Но сейчас время, чтобы игрой Ромелу наслаждался "Челси", — сообщил агент игрока Федерико Пасторелло Tuttosport.
11.12.2021 15:00
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Норм собрал
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Лол, в теме про Чолси больше всего комментов от ливерпульцев. Не зря же говорят: фанат Ливерпуля - это диагноз.
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Норм Миха говна на вентилятор набрасывает. Пожалел бы пенсов, им и так нелегко.
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Марина топ! АХАХАХАХАА!
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уже этой зимой бб, ла кака
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Это бревно уже показало свой уровень в топ чемпионате. Всем очевидно, что бревно его не тянет и пора опять на понижение.
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Ну что за бизнес карси)))
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Хахахаха, но ведь ОБЪЕБАЛСИ клуб его мечты хахахахахах
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сначала думают о деньгах а потом о жизни только там где тебя не любят деньги не помогут
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не долго музыка играла, не долго нигер танцевал))
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