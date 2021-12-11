Лукаку собрался назад в Серию А

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку планирует вернуться в итальянскую Серию А.

Лукаку буквально расцвел в Серии А после тяжелого периода в "Манчестер Юнайтед". Проведя два ярких сезона за "Интер", минувшим летом Ромелу присоединился к "Челси" по сделке стоимостью 98 миллионов фунтов.



С момента трансфера Ромелу прошли считанные месяцы, однако 28-летний бельгиец уже тоскует по итальянскому футболу.



"Однажды мы снова увидим Лукаку в Серии А, потому что он любит Италию. Но сейчас время, чтобы игрой Ромелу наслаждался "Челси", — сообщил агент игрока Федерико Пасторелло Tuttosport.