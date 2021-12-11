Лукаку собрался назад в Серию А

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку планирует вернуться в итальянскую Серию А.

Лукаку буквально расцвел в Серии А после тяжелого периода в "Манчестер Юнайтед". Проведя два ярких сезона за "Интер", минувшим летом Ромелу присоединился к "Челси" по сделке стоимостью 98 миллионов фунтов.

С момента трансфера Ромелу прошли считанные месяцы, однако 28-летний бельгиец уже тоскует по итальянскому футболу.

"Однажды мы снова увидим Лукаку в Серии А, потому что он любит Италию. Но сейчас время, чтобы игрой Ромелу наслаждался "Челси", — сообщил агент игрока Федерико Пасторелло Tuttosport.


Метки Лукаку, Серия А, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 11.12.2021 16:04 # jirrort
    Норм собрал

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  2. hachidlo 11.12.2021 15:51 # hachidlo
    Лол, в теме про Чолси больше всего комментов от ливерпульцев. Не зря же говорят: фанат Ливерпуля - это диагноз.

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  3. sausage 11.12.2021 15:47 # sausage
    Норм Миха говна на вентилятор набрасывает. Пожалел бы пенсов, им и так нелегко.

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  4. weorlfc 11.12.2021 15:41 # weorlfc
    Марина топ! АХАХАХАХАА!

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  5. h22o 11.12.2021 15:28 # h22o
    уже этой зимой бб, ла кака

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  6. fc-oil 11.12.2021 15:25 # fc-oil
    Это бревно уже показало свой уровень в топ чемпионате. Всем очевидно, что бревно его не тянет и пора опять на понижение.

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  7. arhangel777 11.12.2021 15:09 # arhangel777
    Ну что за бизнес карси)))

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  8. slash-lfc 11.12.2021 15:08 # slash-lfc
    Хахахаха, но ведь ОБЪЕБАЛСИ клуб его мечты хахахахахах

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  9. ignatik 11.12.2021 15:06 # ignatik
    сначала думают о деньгах а потом о жизни только там где тебя не любят деньги не помогут

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  10. scauzer11 11.12.2021 15:01 # scauzer11
    не долго музыка играла, не долго нигер танцевал))

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