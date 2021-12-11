"Тоттенхэм" так и не сыграет с "Ренном"

Отложенный матч Лиги Конференций между "Тоттенхэмом" и "Ренном" так и не будет сыгран.

Напомним, команда Антонио Конте должна была сыграть против "Ренна" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в четверг вечером, но этот матч, как и воскресный выезд "шпор" к "Брайтону" в рамках Премьер-Лиги, был отложен из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.



В соответствии с правилами, групповой этап Лиги Конференций надлежит завершить до конца декабря, однако переговоры УЕФА с обоими клубами о выборе новой даты проведения матча не увенчались успехом.



В своем заявлении УЕФА сообщает, что этот отложенный матч "не может быть сыгран" и теперь его результат определит Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция.



По всей видимости, УЕФА будет решать, присудить ли "Тоттенхэму" техническое поражение. Если это случится, "шпоры" не выйдут в плей-офф.