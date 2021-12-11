"Тоттенхэм" так и не сыграет с "Ренном"

Стадион Тоттенхэма Отложенный матч Лиги Конференций между "Тоттенхэмом" и "Ренном" так и не будет сыгран.

Напомним, команда Антонио Конте должна была сыграть против "Ренна" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в четверг вечером, но этот матч, как и воскресный выезд "шпор" к "Брайтону" в рамках Премьер-Лиги, был отложен из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

В соответствии с правилами, групповой этап Лиги Конференций надлежит завершить до конца декабря, однако переговоры УЕФА с обоими клубами о выборе новой даты проведения матча не увенчались успехом.

В своем заявлении УЕФА сообщает, что этот отложенный матч "не может быть сыгран" и теперь его результат определит Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция.

По всей видимости, УЕФА будет решать, присудить ли "Тоттенхэму" техническое поражение. Если это случится, "шпоры" не выйдут в плей-офф.


Метки Лига Конференций, Ренн, Тоттенхэм, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1620

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  1. gary47 11.12.2021 14:12 # gary47
    Позорище.

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  2. dallaslp 11.12.2021 14:10 # dallaslp
    "По крайней мере, мы должны были финишировать вторыми. При всем уважении к Лиге Конференций, я не представляю, что это такое" — сообщил Конте BT Sport.

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  3. tursa 11.12.2021 13:29 # tursa
    Ну тех поражение даже лучше, не надо лишние матчи играть

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  4. slash-lfc 11.12.2021 13:14 # slash-lfc
    Сука ахахахахахахахахах даже из Лиги Конференций не выйдут))

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  5. vertigo-92 11.12.2021 13:10 # vertigo-92
    Что такое блять лига конференций?)

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