"Тоттенхэм" так и не сыграет с "Ренном"
Отложенный матч Лиги Конференций между "Тоттенхэмом" и "Ренном" так и не будет сыгран.
Напомним, команда Антонио Конте должна была сыграть против "Ренна" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в четверг вечером, но этот матч, как и воскресный выезд "шпор" к "Брайтону" в рамках Премьер-Лиги, был отложен из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.
В соответствии с правилами, групповой этап Лиги Конференций надлежит завершить до конца декабря, однако переговоры УЕФА с обоими клубами о выборе новой даты проведения матча не увенчались успехом.
В своем заявлении УЕФА сообщает, что этот отложенный матч "не может быть сыгран" и теперь его результат определит Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция.
По всей видимости, УЕФА будет решать, присудить ли "Тоттенхэму" техническое поражение. Если это случится, "шпоры" не выйдут в плей-офф.
11.12.2021 13:00
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Позорище.
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"По крайней мере, мы должны были финишировать вторыми. При всем уважении к Лиге Конференций, я не представляю, что это такое" — сообщил Конте BT Sport.
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Ну тех поражение даже лучше, не надо лишние матчи играть
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Сука ахахахахахахахахах даже из Лиги Конференций не выйдут))
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Что такое блять лига конференций?)
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