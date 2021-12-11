Мерсон предупредил, что Джеррард может опозориться на "Энфилде"

Стивен Джеррард Эксперт Sky Sports Пол Мерсон предупредил, что главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джерард может "опозориться" во время своего визита к "Ливерпулю" в субботу.

Возвращение Джеррарда на "Энфилд" является одной из главных интриг 16-го тура Премьер-Лиги. И хотя "Вилла" выиграла три из четырех своих матчей при Стивене, Мерсон убежден, что бирмингемцы не в состоянии тягаться с "Ливерпулем".

"Стивен Джеррард будет комком нервов во время своего возвращения на "Энфилд", потому что его команда может опозориться".

"Джеррард многое изменил в "Астон Вилле", заставил их больше прессинговать, упорнее трудиться и энергичнее играть".

"Однако они очень нестабильны, и если против "Ливерпуля" они начнут так, как начали против "Лестера", это может закончиться позором".

"Вилле" противостоит команда, которая может растоптать тебя за мгновение, и если в какой-либо момент матча они выключатся из игры, все может закончиться очень быстро", — сообщил Мерсон Daily Star.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Ливерпуль, Мерсон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2021 12:00

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  1. jirrort 11.12.2021 12:29 # jirrort
    Ему не привыкать

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  2. tursa 11.12.2021 12:10 # tursa
    Какая разница если проиграет, мс же дал бой, хоть и ушли ни с чем.
    Все как псы вонючие накинулись на великого

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  3. true-manc 11.12.2021 12:09 # true-manc
    для псины будет не впервой, она всегда была слабохарактерной сучкой, которая в ответственные моменты привозила, скользила, сосала и т.д. Эталонная неудачница, которая после своей просранной бестрофейной карьеры в качестве футболиста команды середняка что-то пытается теперь доказать в качестве тренера, но на это жалко смотреть, ибо у данного скузнявого существа со лбом 2см нет никаких важных для тренера интеллектуальных задатков тупо в силу генетики/физиогномики.

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