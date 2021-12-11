Мерсон предупредил, что Джеррард может опозориться на "Энфилде"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон предупредил, что главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джерард может "опозориться" во время своего визита к "Ливерпулю" в субботу.
Возвращение Джеррарда на "Энфилд" является одной из главных интриг 16-го тура Премьер-Лиги. И хотя "Вилла" выиграла три из четырех своих матчей при Стивене, Мерсон убежден, что бирмингемцы не в состоянии тягаться с "Ливерпулем".
"Стивен Джеррард будет комком нервов во время своего возвращения на "Энфилд", потому что его команда может опозориться".
"Джеррард многое изменил в "Астон Вилле", заставил их больше прессинговать, упорнее трудиться и энергичнее играть".
"Однако они очень нестабильны, и если против "Ливерпуля" они начнут так, как начали против "Лестера", это может закончиться позором".
"Вилле" противостоит команда, которая может растоптать тебя за мгновение, и если в какой-либо момент матча они выключатся из игры, все может закончиться очень быстро", — сообщил Мерсон Daily Star.
11.12.2021 12:00
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Ему не привыкать
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Какая разница если проиграет, мс же дал бой, хоть и ушли ни с чем.
Все как псы вонючие накинулись на великого
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для псины будет не впервой, она всегда была слабохарактерной сучкой, которая в ответственные моменты привозила, скользила, сосала и т.д. Эталонная неудачница, которая после своей просранной бестрофейной карьеры в качестве футболиста команды середняка что-то пытается теперь доказать в качестве тренера, но на это жалко смотреть, ибо у данного скузнявого существа со лбом 2см нет никаких важных для тренера интеллектуальных задатков тупо в силу генетики/физиогномики.
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