Мерсон предупредил, что Джеррард может опозориться на "Энфилде"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон предупредил, что главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джерард может "опозориться" во время своего визита к "Ливерпулю" в субботу.

Возвращение Джеррарда на "Энфилд" является одной из главных интриг 16-го тура Премьер-Лиги. И хотя "Вилла" выиграла три из четырех своих матчей при Стивене, Мерсон убежден, что бирмингемцы не в состоянии тягаться с "Ливерпулем".



"Стивен Джеррард будет комком нервов во время своего возвращения на "Энфилд", потому что его команда может опозориться".



"Джеррард многое изменил в "Астон Вилле", заставил их больше прессинговать, упорнее трудиться и энергичнее играть".



"Однако они очень нестабильны, и если против "Ливерпуля" они начнут так, как начали против "Лестера", это может закончиться позором".



"Вилле" противостоит команда, которая может растоптать тебя за мгновение, и если в какой-либо момент матча они выключатся из игры, все может закончиться очень быстро", — сообщил Мерсон Daily Star.