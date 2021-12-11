Рангник отказался стать преемником Венгера в "Арсенале"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник мог стать преемником Арсена Венгера в "Арсенале" в 2018 году.

Рангник добрался до Премьер-Лиги только в свои 63 года, заняв тренерский мостик "Юнайтед" до конца сезона.



Ральф сам рассказывал, что год назад отказал "Челси", но еще раньше немецкий специалист мог возглавить "Арсенал", утверждает Kicker.



"Канониры" рассматривали Рангника на роль преемника Венгера, однако в конце концов Ральф решил остаться спортивным директором Red Bull, а лондонцы назначили Унаи Эмери.



Решение Рангника отказаться от дальнейших переговоров с "Арсеналом" было связано с тем, что "канониры" заключили новый контракт с полузащитником Месутом Озилом с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.



Ральф испытывал разочарование от того, что "Арсенал" не посоветовался с ним насчет Озила, распорядившись своими ресурсами столь неразумным образом.