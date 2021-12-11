Артета не собирается избавляться от Обамеянга
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета опроверг слухи о конфликте с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.
После того, как Обамеянг не попал в стартовый состав "канониров" на матч против "Эвертона", эксперт Sky Sports Гари Невилл предположил, что Артета перестал ладить с Пьер-Эмериком и с радостью продаст своего капитана.
Однако Микель отвергает эти домыслы и уверяет, что не помышляет о расставании с 32-летним габонцем.
"Мы никогда не обсуждали ничего такого, правда. Когда игроки или команда оказываются в сложной ситуации, мы должны оказать поддержку".
"У меня очень хорошие отношения со своими игроками. Каждый должен понимать, что я всегда стараюсь на благо этого клуба и этой команды".
"А если при этом я могу помочь отдельным игрокам, я делаю это. В моих решениях нет ничего личного. Я принимаю свои решения ради того, чтобы добиться лучшей игры от команды. Вот и все", — цитирует Артету Evening Standard.
11.12.2021 10:00
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Последние комментарии:
До сих пор удивляюсь, как америкосы могли назначить абсолютно неопытного Артету главным тренером. Одно дело советовать Пепу, другое дело самому принимать решения. Вот он уже три года как тренерует, а результат полный ноль, а то и временами минус.
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До сих пор удивляюсь, как они так легко доят этих америкосов, сыграл сезон и получил контракт как у озила, а дальше чилишь в габоне
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