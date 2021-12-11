Артета не собирается избавляться от Обамеянга

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета опроверг слухи о конфликте с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

После того, как Обамеянг не попал в стартовый состав "канониров" на матч против "Эвертона", эксперт Sky Sports Гари Невилл предположил, что Артета перестал ладить с Пьер-Эмериком и с радостью продаст своего капитана.



Однако Микель отвергает эти домыслы и уверяет, что не помышляет о расставании с 32-летним габонцем.



"Мы никогда не обсуждали ничего такого, правда. Когда игроки или команда оказываются в сложной ситуации, мы должны оказать поддержку".



"У меня очень хорошие отношения со своими игроками. Каждый должен понимать, что я всегда стараюсь на благо этого клуба и этой команды".



"А если при этом я могу помочь отдельным игрокам, я делаю это. В моих решениях нет ничего личного. Я принимаю свои решения ради того, чтобы добиться лучшей игры от команды. Вот и все", — цитирует Артету Evening Standard.