Артета не собирается избавляться от Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета опроверг слухи о конфликте с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

После того, как Обамеянг не попал в стартовый состав "канониров" на матч против "Эвертона", эксперт Sky Sports Гари Невилл предположил, что Артета перестал ладить с Пьер-Эмериком и с радостью продаст своего капитана.

Однако Микель отвергает эти домыслы и уверяет, что не помышляет о расставании с 32-летним габонцем.

"Мы никогда не обсуждали ничего такого, правда. Когда игроки или команда оказываются в сложной ситуации, мы должны оказать поддержку".

"У меня очень хорошие отношения со своими игроками. Каждый должен понимать, что я всегда стараюсь на благо этого клуба и этой команды".

"А если при этом я могу помочь отдельным игрокам, я делаю это. В моих решениях нет ничего личного. Я принимаю свои решения ради того, чтобы добиться лучшей игры от команды. Вот и все", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2021 10:00

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  1. tigerpool 11.12.2021 10:42 # tigerpool
    До сих пор удивляюсь, как америкосы могли назначить абсолютно неопытного Артету главным тренером. Одно дело советовать Пепу, другое дело самому принимать решения. Вот он уже три года как тренерует, а результат полный ноль, а то и временами минус.

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  2. tursa 11.12.2021 10:01 # tursa
    До сих пор удивляюсь, как они так легко доят этих америкосов, сыграл сезон и получил контракт как у озила, а дальше чилишь в габоне

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