Рангник: "Де Хеа — наш первый номер"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник подтвердил, что голкипер Давид Де Хеа будет его первым номером.

Уже в своем втором матче у руля "Юнайтед" — против "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов — Рангник снарядил защищать ворота Дина Хендерсона, который во втором тайме был заменен на Тома Хитона.



Однако Рангник просто использовал возможность посмотреть в деле ближайший резерв — статусу Де Хеа как основного голкипера ничто не угрожает. При этом Ральф допускает, что Хендерсон уйдет в аренду на вторую половину сезона.



"У нас есть несколько первоклассных голкиперов. Мы могли убедиться в этом против "Янг Бойз", оба сыгравших голкипера были хороши".



"Давид Де Хеа — голкипер топ-уровня и наш первый номер. На этой позиции мы обладаем минимум тремя, если не четырьмя или пятью хорошими голкиперами. Посмотрим, какой будет ситуация в январе".



"Возможно, один или двое из них захотят уйти куда-нибудь в аренду, но мы также должны иметь ввиду, что в следующие шесть месяцев будем выступать в трех соревнованиях: Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Чемпионов. Поэтому мы определенно должны располагать тремя голкиперами, чтобы быть готовыми к травме или дисквалификации".



"Я лучше изучил игроков на этой неделе. Я видел их в двух матчах и на четырех-пяти тренировках на этой неделе, но пока слишком рано говорить о том, что произойдет в зимнее трансферное окно", — цитирует Рангника Daily Mail.