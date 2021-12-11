Тухель: "Мы опустились от хорошей игры к нормальной"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что его команде нужно исправить "детали", чтобы вернуться от средней игры к хорошей.

Поражение 3:2 от "Вест Хэма" и ничья 3:3 с "Зенитом" в двух последних матчах заставили Тухеля серьезно задуматься о том, что нарушилось в игре его команды.



Томас обеспокоен таким ухудшением результатов, но надеется, что "синие" отреагируют в субботнем матче против "Лидса".



"Давайте начистоту. Если ты четырежды ведешь в счете по ходу двух матчей и остаешься с одним набранным очком и шестью пропущенными голами, ты не можешь притворяться, словно ничего не случилось".



"Думаю, это зависит от деталей, от небольших вещей. В глобальном плане переживать не о чем".



"Конечно, на то есть причины — против "Зенита" мы играли без своих основных центральных полузащитников".



"Не сказать, что мы играли ужасно. Мы играли неплохо. Моментами мы выглядели средне, но когда ты играешь и работаешь на "Челси", средне — это ужасно".



"Хорошо, что мы ощущаем это именно так, потому что мы хотим сражаться за высшие награды".



"У меня есть ощущение, что мы опустились от хорошей игры к нормальной. Мы играем средне, когда ведем в счете. Это очень необычно для нас, и это не должно стать нормой".



"Надеюсь, мы извлекли урок из этих двух матчей, и завтра у нас будет возможность показать это", — цитирует Тухеля Sky Sports.