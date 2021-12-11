Рангник не будет уговаривать Погба остаться

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что не будет уговаривать остаться полузащитника Поля Погба, если тот хочет уйти из клуба.

Погба, завершающий свое восстановление после травмы бедра, до сих пор не продлил свой контракт, истекающий в конце этого сезона.



Уже в январе Поль сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов, и Рангник обещает не вмешиваться в планы 28-летнего француза.



"Я бы не сказал, что он не стоит того, чтобы его удерживать. Однако игроки сами должны хотеть выступать за такой большой клуб, как "Манчестер Юнайтед". Если игрок не хочет выступать за "Манчестер Юнайтед" в среднесрочной или долгосрочной перспективе, я не думаю, что имеет смысл его переубеждать".



"Но давайте подождем и посмотрим. Я поговорил с ним только 15 минут по телефону несколько дней назад. Давайте подождем, когда он вернется, выздоровеет, начнет тренироваться с командой, а там посмотрим, как обстоят дела".



"Он может быть важным игроком, но это касается всех, кто у нас есть. Я тренирую не только Поля Погба, а также всех других игроков, и мои амбиции заключаются в том, чтобы сделать лучше каждого из них, а это возможно только через улучшение игры команды", — цитирует Рангника The Guaedian.