Парк хочет, чтобы Сон перешел в "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Чжи Сун Парк хочет, чтобы нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин перешел к "красным дьяволам".
В свое время южнокореец Парк выиграл с "Юнайтед" четыре титула Премьер-Лиги, три Кубка Лиги и Лигу Чемпионов, проложив дорогу в Европы для многих азиатских игроков.
Парк, покинувший "Юнайтед" в 2012 году, считает, что Сон мог бы пойти его стопам, как и двое других его соотечественников.
"Он (Сон) уже проявил себя в Премьер-Лиге, и я убежден, он достаточно хорош, чтобы очень успешно выступать за "Юнайтед".
"Единственный небольшой нюанс в том, что он может не получить свой любимый 7-й номер, под которым уже выступает Роналду!"
"Если бы мне нужно было выбрать кого-нибудь кроме Сона, то я бы предложил Хвана Хи Чхана из "Вулверхэмптона" или Ли Кан Ина из "Мальорки", у них обоих хороший потенциал", — сообщил Парк Goal.
11.12.2021 06:00
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собак переел
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норм своих продвигает:)
Сон контракт продлил и ему 30ка летом, про переход в совсем большие клубы можно забыть.
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