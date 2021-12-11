Парк хочет, чтобы Сон перешел в "Юнайтед"

Сон Хен Мин Легенда "Манчестер Юнайтед" Чжи Сун Парк хочет, чтобы нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин перешел к "красным дьяволам".

В свое время южнокореец Парк выиграл с "Юнайтед" четыре титула Премьер-Лиги, три Кубка Лиги и Лигу Чемпионов, проложив дорогу в Европы для многих азиатских игроков.

Парк, покинувший "Юнайтед" в 2012 году, считает, что Сон мог бы пойти его стопам, как и двое других его соотечественников.

"Он (Сон) уже проявил себя в Премьер-Лиге, и я убежден, он достаточно хорош, чтобы очень успешно выступать за "Юнайтед".

"Единственный небольшой нюанс в том, что он может не получить свой любимый 7-й номер, под которым уже выступает Роналду!"

"Если бы мне нужно было выбрать кого-нибудь кроме Сона, то я бы предложил Хвана Хи Чхана из "Вулверхэмптона" или Ли Кан Ина из "Мальорки", у них обоих хороший потенциал", — сообщил Парк Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Парк, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2021 06:00

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  1. hammersmith 11.12.2021 06:22 # hammersmith
    собак переел

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  2. alexomck 11.12.2021 06:04 # alexomck
    норм своих продвигает:)

    Сон контракт продлил и ему 30ка летом, про переход в совсем большие клубы можно забыть.

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