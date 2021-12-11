Парк хочет, чтобы Сон перешел в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Чжи Сун Парк хочет, чтобы нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин перешел к "красным дьяволам".

В свое время южнокореец Парк выиграл с "Юнайтед" четыре титула Премьер-Лиги, три Кубка Лиги и Лигу Чемпионов, проложив дорогу в Европы для многих азиатских игроков.



Парк, покинувший "Юнайтед" в 2012 году, считает, что Сон мог бы пойти его стопам, как и двое других его соотечественников.



"Он (Сон) уже проявил себя в Премьер-Лиге, и я убежден, он достаточно хорош, чтобы очень успешно выступать за "Юнайтед".



"Единственный небольшой нюанс в том, что он может не получить свой любимый 7-й номер, под которым уже выступает Роналду!"



"Если бы мне нужно было выбрать кого-нибудь кроме Сона, то я бы предложил Хвана Хи Чхана из "Вулверхэмптона" или Ли Кан Ина из "Мальорки", у них обоих хороший потенциал", — сообщил Парк Goal.