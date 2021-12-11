16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 11 декабря, пятью поединками продолжится 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 15:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" одержал семь побед кряду во всех турнирах, пока посреди недели не уступил "РБ Лейпциг" со счетом 2:1 в Лиге Чемпионов. Однако там у "горожан" не было ни мотивации, ни оптимального состава. "Вулверхэмптон" потерпел только два поражения в семи выездных матчах Премьер-Лиги этого сезона и остается единственной в дивизионе командой, еще не пропускавшей со стандартов. "Сити" проиграл только одну из девяти последних домашних встреч с "волками" во всех соревнованиях.



"Сити" предстоит оценить состояние Натана Аке и Фила Фодена. Эмерик Лапорт и Габриэль Жезус должны быть в порядке.



"Вулверхэмптон" приветствует выздоровевших Конора Коуди, Райана Аит-Нури, Фернандо Марсала и Вилли Боли.



ЛИВЕРПУЛЬ — АСТОН ВИЛЛА 18:00 Онлайн-трансляция



Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард возвращается на "Энфилд", который он покинул игроком в 2015 году, в качестве главного тренера "Астон Виллы". "Красные" выиграли все четыре последних матча в Премьер-Лиге, в трех из них забивая по четыре гола. Бирмингемцы одержали три победы в четырех поединках чемпионата при Джеррарде — как и в 11 предыдущих при Дине Смите. "Ливерпуль" выиграл шесть из семи последних встреч с "Виллой" в Премьер-Лиге, в каждой из семи забивая минимум дважды.



Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота не тренировался на этой неделе, зато вернулся в строй Роберто Фирмино, как и Джо Гомес с Наби Кейта. Натаниэль Филлипс получил перелом скулы против "Милана" посреди недели.



"Вилла" по-прежнему лишена вингеров Бертрана Траоре и Леона Бэйли, но Мэтт Таргетт, Данни Ингс и Морган Сансов уже поправились.



АРСЕНАЛ — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Арсенал" проиграл оба последних матча в Премьер-Лиге, но эти поражения случились на выезде, а дома "канониры" могут впервые за год с лишним оформить четыре победы подряд в чемпионате. В этом календарном году "Саутгемптон" потерпел 20 поражений и пропустил 47 голов на выезде в рамках чемпионата — больше всех в дивизионе. "Арсенал" не проигрывает "святым" у себя дома уже 26 матчей чемпионата кряду.



Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу решил свои проблемы с паховыми мышцами. Габриэль Мартинелли тоже залечил свою болячку.



В воротах у "Саутгемптона" дебютирует 40-летний Вилли Кабальеро, поскольку Алекс Маккарти и Фрэйзер Форстер травмированы. В лазарете остается и Стюарт Армстронг. Че Адамс под вопросом. Ориоль Ромеу и Мохамед Салису дисквалифицированы.



ЧЕЛСИ — ЛИДС 18:00 Онлайн-трансляция



"Челси" забуксовал и может третий подряд домашний матч Премьер-Лиги завершить вничью, чего не случалось с 2016 года. "Лидс" потерпел только одно поражение в семи последних поединках чемпионата. В 10 последних встречах этих команд во всех соревнованиях "синие" уступили лишь однажды.



Полузащитник "Челси" Матео Ковачич болен коронавирусом. Трево Чалоба и Нголо Канте травмированы, Жоржиньо и Рубен Лофтус-Чик готовы сыграть, несмотря на болячки.



"Лидс" будет лишен Лиама Купера, Калвина Филлипса и Патрика Бэмфорда. Участие в матче Родриго находится под вопросом.



НОРВИЧ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:30



Ральф Рангник проведет свой первый выездной матч в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" и отправится к "Норвичу", который недавно тоже сменил главного тренера и который дома набрал четыре очка из шести возможных при Дине Смите. В четырех последних выездных поединках Премьер-Лиги "красные дьяволы" пропустили девять голов — как и в 16 предыдущих. "Канарейки" проиграли восемь из 10 последних встреч с "Юнайтед" в Премьер-Лиге.



Защитник Брандон Уильямс не сыграет за "Норвич" из-за условий своей аренды. Тодд Кантуэлл снова в строю.



Полузащитнику "Юнайтед" Неманье Матичу нездоровится. Аарон Ван-Биссака столкнулся с рекламным щитом посреди недели и находится под вопросом. Антони Мартиаль остается в лазарете.