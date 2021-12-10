Рангник рекомендовал МЮ трех полузащитников
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник определил центр поля как наиболее проблемную зону в команде и уже рекомендовал руководству несколько возможных решений.
Как стало известно ESPN, соответствующие рекомендации Рангник дал во время процесса собеседования на роль временного тренера, до подписания контракта.
Ральф объяснил, почему "Юнайтед" следует задуматься об инвестициях в полузащиту, предложив скаутам "красных дьяволов" внимательнее присмотреться к Амаду Айдара из "РБ Лейпциг".
Контракт Айдара подразумевает отступные в 33 миллиона фунтов, поэтому ничто не мешает "Юнайтед" оформить трансфер 23-летнего малийца уже в январе.
Также Рангник озвучил имена Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" и Калвина Филлипса из "Лидса", но с интересом к этим игрокам, вероятно, придется подождать до лета.
10.12.2021 22:00
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В Локо так же начинал в итоге сходу Крыховяк свалил, а понабрали шлак.
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Звучит как вброс
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