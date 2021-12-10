Джеррард готов рискнуть своей популярностью на "Энфилде" ради победы над "Ливерпулем"

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что готов рискнуть своей популярностью среди фанатов "Ливерпуля" ради победы над "красными".

В субботу Джеррард вернется на "Энфилд", где он провел 17 лет в качестве игрока. Однако Стивен уверяет, что чувства к родному клубу не помешают ему делать свою работу.



"Пускай другие люди волнуются из-за этой шумихи, мне же важно как можно лучше подготовить команду и постараться добыть наилучший результат для "Астон Виллы".



"Каждый на стадионе знает меня достаточно хорошо, чтобы понимать, что я из себя представляю и зачем я приехал на "Энфилд".



"Я возвращаюсь в клуб, где я провел несколько лет, и есть пара причин для улыбки на моем лице".



"Первая причина заключается в том, что у меня хорошие отношения со многими людьми в клубе. Я провел великолепное время там, это было очень хорошее приключение, и я местный парень. Я рос, поддерживая эту команду, и я всегда буду ее поддерживать".



"Но в то же время улыбка на моем лице будет от того, что это возможность проверить себя против хорошей команды и хорошего тренера, постаравшись одержать победу. Я сосредоточен только на этом".



"Если я не буду самой популярной фигурой на "Энфилде", возвращаясь на автобусе по M6 в Бирмингем, то пускай", — цитирует Джеррарда Sky Sports.