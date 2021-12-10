Джеррард готов рискнуть своей популярностью на "Энфилде" ради победы над "Ливерпулем"

Стивен Джеррард Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что готов рискнуть своей популярностью среди фанатов "Ливерпуля" ради победы над "красными".

В субботу Джеррард вернется на "Энфилд", где он провел 17 лет в качестве игрока. Однако Стивен уверяет, что чувства к родному клубу не помешают ему делать свою работу.

"Пускай другие люди волнуются из-за этой шумихи, мне же важно как можно лучше подготовить команду и постараться добыть наилучший результат для "Астон Виллы".

"Каждый на стадионе знает меня достаточно хорошо, чтобы понимать, что я из себя представляю и зачем я приехал на "Энфилд".

"Я возвращаюсь в клуб, где я провел несколько лет, и есть пара причин для улыбки на моем лице".

"Первая причина заключается в том, что у меня хорошие отношения со многими людьми в клубе. Я провел великолепное время там, это было очень хорошее приключение, и я местный парень. Я рос, поддерживая эту команду, и я всегда буду ее поддерживать".

"Но в то же время улыбка на моем лице будет от того, что это возможность проверить себя против хорошей команды и хорошего тренера, постаравшись одержать победу. Я сосредоточен только на этом".

"Если я не буду самой популярной фигурой на "Энфилде", возвращаясь на автобусе по M6 в Бирмингем, то пускай", — цитирует Джеррарда Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 646

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gucman 10.12.2021 21:55 # gucman
    Псина-легенда напрямую говорит о том, что ему важнее победа Астон Виллы, нежели его репутация среди лyзepxyйцев)

    (ответить)

  2. intellect 10.12.2021 21:43 # intellect
    Шариков Палиграф Палиграфыч дерзай

    (ответить)

  3. frisby 10.12.2021 21:36 # frisby
    не в этот раз Стиви. 2:0

    (ответить)

  4. chop 10.12.2021 21:35 # chop
    Псина! Гав-гав! Быстро домой, ска!

    (ответить)

  5. liverpool888 10.12.2021 21:29 # liverpool888
    Пусть играет на победу.
    Даже если он победит, то никто ничего плохого не скажет.
    У Стивена дух победителя. История не должна мешать.
    Я лишь за то, чтобы футбол был красивым. А то смотришь матчи с Атлетико и ничего кроме неприятного послевкусия не остаётся. Вроде бы победили, то токсичность матча перевалила за края.

    (ответить)

  6. warham 10.12.2021 21:15 # warham
    Поставил в этом матче меньше 3.5

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: