Райола: "Погба не перейдет в "Баварию", но может продлить контракт с МЮ"
Агент Мино Райола заявил, что полузащитник Поль Погба открыт к различным вариантам, включая продление контракта с "Манчестер Юнайтед".
Как известно, контракт Погба истекает в конце этого сезона. Существует мнение, что Поль уже решил уйти и лишь дожидается, когда станет свободным агентом.
Однако Райола уверяет, что предложение о продлении сотрудничества остается на руках у Погба. Куда Поль точно не перейдет, так это "Бавария", которой не потянуть зарплату 28-летнего француза.
"У нас есть много предложений насчет него, включая предложение о продлении его контракта. Мы еще посмотрим, как будет лучше для него".
"Может ли Погба отправиться в Германию? Менталитет немцев отличается. Им это не под силу, они не хотят платить такие высокие зарплаты".
"Бавария" — единственный немецкий клуб, который бы подошел Полю. Но даже для них зарплата Поля — это чересчур. Немцы находятся на дне пирамиды зарплат", — сообщил Райола Sport1.
10.12.2021 20:00
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