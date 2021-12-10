Райола: "Погба не перейдет в "Баварию", но может продлить контракт с МЮ"

Агент Мино Райола заявил, что полузащитник Поль Погба открыт к различным вариантам, включая продление контракта с "Манчестер Юнайтед".

Как известно, контракт Погба истекает в конце этого сезона. Существует мнение, что Поль уже решил уйти и лишь дожидается, когда станет свободным агентом.



Однако Райола уверяет, что предложение о продлении сотрудничества остается на руках у Погба. Куда Поль точно не перейдет, так это "Бавария", которой не потянуть зарплату 28-летнего француза.



"У нас есть много предложений насчет него, включая предложение о продлении его контракта. Мы еще посмотрим, как будет лучше для него".



"Может ли Погба отправиться в Германию? Менталитет немцев отличается. Им это не под силу, они не хотят платить такие высокие зарплаты".



"Бавария" — единственный немецкий клуб, который бы подошел Полю. Но даже для них зарплата Поля — это чересчур. Немцы находятся на дне пирамиды зарплат", — сообщил Райола Sport1.