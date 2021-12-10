Клопп уверен, что однажды Джеррард возглавит "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что однажды Стивен Джеррард займет его место.

Уже завтра Джеррард, легенда "Ливерпуля", прибудет на "Энфилд" в статусе рулевого "Астон Виллы". И хотя Стивен только делает первые шаги на тренерском поприще, Клопп не видит, что бы помешало его коллеге исполнить свою мечту и однажды возглавить родной клуб.



"Да, абсолютно. Думаю, это случится".



"Но когда будет правильный момент для этого? Это единственная проблема. Мы были свидетелями похожей истории, когда Фрэнк (Лэмпард) тренировал "Челси".



"Дела Стиви идут очень хорошо, и он очень молод для тренера, поэтому вопрос лишь в том, когда будет правильный момент для него взяться за эту работу".



"Но да, я думаю, это определенно случится, и это было бы хорошо для каждого".



"Я не знаю, что нужно сделать, чтобы стать главным тренером "Ливерпуля". Люди говорят, что ты должен выиграть трофеи, но я не уверен насчет этого. Думаю, важнее выигрывать трофеи, когда ты уже здесь".



"Тебе не нужно выигрывать трофеи до своего прихода сюда и быть проверенным победителем. Это все чушь. Ты мог выиграть что-нибудь в прошлом, но никогда не выиграешь снова".



"Все, что пока что сделал Стиви, выглядит хорошо, и он движется в правильном направлении. Абсолютно".



"Если честно, я не представляю сценарий, при котором буду участвовать в выборе своего преемника, но кто знает? Время покажет", — цитирует Клоппа Sky Sports.