Антони Мартиаль собрался на выход в январе

Нападающий "Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль через своего агента выразил желание покинуть "Олд Траффорд" в зимнее трансферное окно.

Антони выступает за "красных дьяволов" после своего перехода из "Монако" за 36 миллионов плюс бонусы в 2015 году, но так и не смог стать твердым игроком основы на "Олд Траффорд".



В этом сезоне 26-летний француз отметился только тремя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, свой единственный гол забив против "Эвертона" в начале октября.



И хотя контракт Мартиаля истекает только в 2024 году и вдобавок предусматривает опцию продления на 12 месяцев, Антони не готов продолжать сидеть в запасе.



"Антони хочет покинуть клуб в январе. Ему просто нужно играть. Скоро я поговорю с клубом", — сообщил агент игрока Филипп Ламболи Sky Sports.