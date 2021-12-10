Райола назвал "Сити" в числе четырех претендентов на Холанда

Агент Мино Райола перечислил четыре клуба, в которые может отправиться нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд по окончании этого сезона.

Достоверно известно, что давний интерес к Холанду имеет "Манчестер Юнайтед", пытавшийся заполучить Эрлинга, когда тот переходил из "Ред Булл" в "Боруссию" в январе 2020.



Однако Райола вычеркивает "Юнайтед" из числа претендентов на Холанда и видит в Премьер-Лиге более достойный в спортивном отношении вариант.



"Когда он уйдет? Возможно, этим летом. Возможно, следующим. Но существует высокая вероятность, что Эрлинг уйдет этим летом. Время покажет. Он (Холанд) может и сделает следующий шаг".



"Бавария", "Реал", "Барселона", "Сити" — в эти большие клубы он может отправиться. "Сити" выиграл чемпионат пять раз за последние годы — гораздо больше, чем "Юнайтед".



"Еще направляясь в Дортмунд, все мы знали, что ему предстоит сделать этот шаг", — сообщил Райола Sport1.