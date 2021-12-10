Райола назвал "Сити" в числе четырех претендентов на Холанда

Эрлинг Холанд Агент Мино Райола перечислил четыре клуба, в которые может отправиться нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд по окончании этого сезона.

Достоверно известно, что давний интерес к Холанду имеет "Манчестер Юнайтед", пытавшийся заполучить Эрлинга, когда тот переходил из "Ред Булл" в "Боруссию" в январе 2020.

Однако Райола вычеркивает "Юнайтед" из числа претендентов на Холанда и видит в Премьер-Лиге более достойный в спортивном отношении вариант.

"Когда он уйдет? Возможно, этим летом. Возможно, следующим. Но существует высокая вероятность, что Эрлинг уйдет этим летом. Время покажет. Он (Холанд) может и сделает следующий шаг".

"Бавария", "Реал", "Барселона", "Сити" — в эти большие клубы он может отправиться. "Сити" выиграл чемпионат пять раз за последние годы — гораздо больше, чем "Юнайтед".

"Еще направляясь в Дортмунд, все мы знали, что ему предстоит сделать этот шаг", — сообщил Райола Sport1.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Райола, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 566

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  1. mancityman 10.12.2021 17:29 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  2. kcuf 10.12.2021 17:11 # kcuf
    А уйдет в Челси. Есть инфа, что Абрамович уж очень заинтересован в его трасфере. Тем более что Челси, на сегодня, превосходит по всем показателям всякие сити и прочие педоклубы

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  3. jirrort 10.12.2021 17:06 # jirrort
    Он дороже самой басрилоны стоит лул

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