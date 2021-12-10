Александер-Арнольд — лучший игрок Премьер-Лиги в ноябре

Трент Александер-Арнольд Премьер-Лига назвала крайнего защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольдом своим лучшим игроком в ноябре.

Александер-Арнольд начал прошлый месяц с результативного штрафного и голевой передачи в проигранном "красными" матче против "Вест Хэма" (3:2).

Затем Трент дважды ассистировал партнерам против "Арсенала" (4:0) и еще одну результативную передачу отдал против "Саутгемптона" (4:0).

Это первое с декабря 2019 звание Игрока Месяца для Александер-Арнольда. Помимо 23-летнего англичанина на эту награду в ноябре претендовали Жоау Канселу, Эммануэль Деннис, Диогу Жота, Джон Макгинн и Бернарду Силва.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, награды

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2021 16:20

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  1. liverpool888 10.12.2021 17:15 # liverpool888
    Так держать, Трентуха!
    Прошлый сезон был провальным для всей команды.
    Рад видеть, что ТАА сияет как раньше.
    У этого парня большое будущее. Не исключаю, что в какой-то момент он станет играть полузащитника.

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  2. jirrort 10.12.2021 17:07 # jirrort
    Тень Риса Джеймса

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  3. slash-lfc 10.12.2021 16:31 # slash-lfc
    лучший крайний защитник планеты, задавший новые тренды всему мировому футболу. недоноски всяких помоек пихая своих чепухов, подсознательно сравнивают их как раз с ним.

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  4. tursa 10.12.2021 16:27 # tursa
    Лучший!

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