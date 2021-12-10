Александер-Арнольд — лучший игрок Премьер-Лиги в ноябре

Премьер-Лига назвала крайнего защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольдом своим лучшим игроком в ноябре.

Александер-Арнольд начал прошлый месяц с результативного штрафного и голевой передачи в проигранном "красными" матче против "Вест Хэма" (3:2).



Затем Трент дважды ассистировал партнерам против "Арсенала" (4:0) и еще одну результативную передачу отдал против "Саутгемптона" (4:0).



Это первое с декабря 2019 звание Игрока Месяца для Александер-Арнольда. Помимо 23-летнего англичанина на эту награду в ноябре претендовали Жоау Канселу, Эммануэль Деннис, Диогу Жота, Джон Макгинн и Бернарду Силва.