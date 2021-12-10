Ван де Бек перестал быть целью для "Эвертона"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек больше не вызывает интереса у "Эвертона", что связано с увольнением спортивного директора "ирисок" Марселя Брандса.
Достоверно известно, что "Эвертон" пытался заполучить Ван де Бека еще минувшим летом. Об этом рассказывал Брандс, соотечественник Донни, и бывший агент полузащитника Гвидо Альберс.
Ван де Бек был ключевой трансферной целью для Брандса, тогда как главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес был весьма скептически настроен насчет 24-летнего игрока сборной Голландии.
Теперь, когда Брандс уволен, "Эвертон" сосредоточит внимание на других игроках и не будет пытаться переманить Ван де Бека в зимнее трансферное окно, утверждает ESPN.
Тем временем, Ван де Бек старается произвести впечатление на нового наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника, который выпустил Донни в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" в минувшую среду.
10.12.2021 15:00
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