Ван де Бек перестал быть целью для "Эвертона"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек больше не вызывает интереса у "Эвертона", что связано с увольнением спортивного директора "ирисок" Марселя Брандса.

Достоверно известно, что "Эвертон" пытался заполучить Ван де Бека еще минувшим летом. Об этом рассказывал Брандс, соотечественник Донни, и бывший агент полузащитника Гвидо Альберс.



Ван де Бек был ключевой трансферной целью для Брандса, тогда как главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес был весьма скептически настроен насчет 24-летнего игрока сборной Голландии.



Теперь, когда Брандс уволен, "Эвертон" сосредоточит внимание на других игроках и не будет пытаться переманить Ван де Бека в зимнее трансферное окно, утверждает ESPN.



Тем временем, Ван де Бек старается произвести впечатление на нового наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника, который выпустил Донни в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" в минувшую среду.