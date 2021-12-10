"Сити" проявляет интерес к Таварешу

"Манчестер Сити" проявляет интерес к левому защитнику "Арсенала" Нуну Таварешу.

Тавареш присоединился к "Арсеналу" только в июле, перебравшись из "Бенфики" за 8.5 миллионов фунтов. Нуну хорошо освоился в команде Микеля Артеты и в последнее время выигрывает конкуренцию у Кирана Тирни.



Своей игрой за "канониров" в этом сезон 21-летнему португальцу удалось произвести сильное впечатление на чемпионов Премьер-Лиги, сообщает ESPN.



"Сити" едва ли обратится насчет Тавареша в январе, но держит Нуну на карандаше с прицелом на летнее трансферное окно, когда "горожане" постараются обзавестись заменой Бенжамену Менди.



Дело в том, что Менди с августа находится под арестом, а в январе его будут судить. Бенжамена обвиняют в нескольких изнасилованиях, так что ближайшие годы он рискует провести в тюрьме.