Галлахер не ожидает, что "Челси" вернет его в январе
"Челси", вероятно, не будет отзывать полузащитника Конора Галлахера из аренды в "Кристал Пэлас" в январе.
Прямо сейчас в центре поля "Челси" сложилась катастрофическая ситуация. Нголо Канте и Жоржиньо травмированы, Матео Ковачич заразился коронавирусом, а вдобавок Рубен Лофтус-Чик получил повреждение на разминке перед матчем Лиги Чемпионов против "Зенита" посреди недели.
В связи с этим появились слухи, что "синие" могут досрочно вернуть 21-летнего Галлахера, который очень ярко проводит этот сезон, забив четыре гола и отдав три результативные передачи за "орлов" в Премьер-Лиге и заслужив вызов в сборную Англии.
О досрочном возвращении Конора на "Стэмфорд Бридж" Томаса Тухеля спрашивали еще в середине ноября, и тогда главный тренер "Челси" честно признался, что "еще не думал об этом".
Однако Football.London в эксклюзивном материале утверждает, что Галлахер ожидает остаться в "Пэлас" до конца сезона, несмотря на кадровый кризис в своем родном клубе.
План Конора состоит в том, чтобы вернуться в "Челси" следующим летом после полного сезона в "Пэлас" и уже тогда повести борьбу за место в команде Тухеля.
10.12.2021 13:00
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Очередной топарик, продукт академии Челси
Что там по лузерхую?
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На телку похож
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99% адекватных людей не ожидают, что он вообще когда-либо сыграет больше 2 матчей за основу пенсов подряд.
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Сиди в КП и развивайся. Оставайся на следующий сезон. Кайфуй. В Челси для него высокая конкуренция.
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