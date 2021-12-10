Галлахер не ожидает, что "Челси" вернет его в январе

Конор Галлахер "Челси", вероятно, не будет отзывать полузащитника Конора Галлахера из аренды в "Кристал Пэлас" в январе.

Прямо сейчас в центре поля "Челси" сложилась катастрофическая ситуация. Нголо Канте и Жоржиньо травмированы, Матео Ковачич заразился коронавирусом, а вдобавок Рубен Лофтус-Чик получил повреждение на разминке перед матчем Лиги Чемпионов против "Зенита" посреди недели.

В связи с этим появились слухи, что "синие" могут досрочно вернуть 21-летнего Галлахера, который очень ярко проводит этот сезон, забив четыре гола и отдав три результативные передачи за "орлов" в Премьер-Лиге и заслужив вызов в сборную Англии.

О досрочном возвращении Конора на "Стэмфорд Бридж" Томаса Тухеля спрашивали еще в середине ноября, и тогда главный тренер "Челси" честно признался, что "еще не думал об этом".

Однако Football.London в эксклюзивном материале утверждает, что Галлахер ожидает остаться в "Пэлас" до конца сезона, несмотря на кадровый кризис в своем родном клубе.

План Конора состоит в том, чтобы вернуться в "Челси" следующим летом после полного сезона в "Пэлас" и уже тогда повести борьбу за место в команде Тухеля.


Метки Галлахер, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 10.12.2021 13:56 # meshuggah
    Очередной топарик, продукт академии Челси
    Что там по лузерхую?Пользователь получил предупреждение

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  2. heyoung 10.12.2021 13:50 # heyoung
    На телку похож

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  3. superglor 10.12.2021 13:41 # superglor
    99% адекватных людей не ожидают, что он вообще когда-либо сыграет больше 2 матчей за основу пенсов подряд.

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  4. liverpool888 10.12.2021 13:05 # liverpool888
    Сиди в КП и развивайся. Оставайся на следующий сезон. Кайфуй. В Челси для него высокая конкуренция.

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