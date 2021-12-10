Галлахер не ожидает, что "Челси" вернет его в январе

"Челси", вероятно, не будет отзывать полузащитника Конора Галлахера из аренды в "Кристал Пэлас" в январе.

Прямо сейчас в центре поля "Челси" сложилась катастрофическая ситуация. Нголо Канте и Жоржиньо травмированы, Матео Ковачич заразился коронавирусом, а вдобавок Рубен Лофтус-Чик получил повреждение на разминке перед матчем Лиги Чемпионов против "Зенита" посреди недели.



В связи с этим появились слухи, что "синие" могут досрочно вернуть 21-летнего Галлахера, который очень ярко проводит этот сезон, забив четыре гола и отдав три результативные передачи за "орлов" в Премьер-Лиге и заслужив вызов в сборную Англии.



О досрочном возвращении Конора на "Стэмфорд Бридж" Томаса Тухеля спрашивали еще в середине ноября, и тогда главный тренер "Челси" честно признался, что "еще не думал об этом".



Однако Football.London в эксклюзивном материале утверждает, что Галлахер ожидает остаться в "Пэлас" до конца сезона, несмотря на кадровый кризис в своем родном клубе.



План Конора состоит в том, чтобы вернуться в "Челси" следующим летом после полного сезона в "Пэлас" и уже тогда повести борьбу за место в команде Тухеля.