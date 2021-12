Светская хроника за пятницу

Четыре клуба Премьер-Лиги обратились насчет Жоау Фелиша. Антонио Рюдигера не будет в "Ливерпуле". Жоау Канселу получит новый контракт. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" — один из клубов, заинтересованных в нападающем "Реала" Винисиусе Джуниоре. (Daily Mirror)



"Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Ньюкасл" сделали запросы насчет нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша. (AS)



"Ливерпуль" проигрывает борьбу дортмундской "Боруссии" за нападающего "Ред Булл" Карима Адейеми. (Goal)



Защитник "Челси" Антонио Рюдигер не интересен "Ливерпулю". (Liverpool Echo)



"Реал" уверен в подписании предварительного контракта с Рюдигером в январе. (The Athletic)



"Челси" нацелился на 29-летнего полузащитника "Реала" Каземиро.



На следующей неделе технический директор "Арсенала" Эду прилетит в Италию на согласование трансфера вингера "Ювентуса" Душана Кулусевски, стоимость которого может составить 35 миллионов фунтов. (La Repubblica)



Другое



"Юнайтед" и "Манчестер Сити" заинтересованы в главном тренере "Аякса" Эрике Тен Хаге. (De Telegraaf)



Полузащитнику "Лидса" Калвину Филлипсу может потребоваться операция на плече. (Sky Sports)



После Нового года "Сити" предложит новый контракт защитнику Жоау Канселу. (Fabrizio Romano)



Сотни болельщиков "Лестера" пропустили первые 20 минут матча Лиги Европы против "Наполи", потому что итальянская полиция сопровождала их автобусы в неверном направлении. (The Sun)



Клубы Премьер-Лиги получили рекомендацию разделить игроков на группы во время путешествий автобусом в зависимости от их статуса вакцинации, а также тренировать вратарей отдельно от остальных партнеров по команде. (The Telegraph)



Игроки клубов Премьер-Лиги договорились не использовать смартфоны во время рождественских вечеринок. (Daily Mail)



Экс-игрок "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт пригрозил покинуть телестудию, если его соведущий по эфиру после матча Лиги Чемпионов между "Зенитом" и "Челси" еще раз сравнит нападающего "синих" Тимо Вернера с Робином Ван Перси. (Daily Mail)