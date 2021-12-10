"Ливерпуль" следит за Боуэном и Рафиньей

Рафинья "Ливерпуль" рассматривает вингеров Джаррода Боуэна из "Вест Хэма" и Рафинью из "Лидса" в качестве своих трансферных целей.

По информации Liverpool Echo, скауты "Ливерпуль" просматривали Боуэна еще в прошлом сезоне, включив Джаррода в летний шорт-лист по укреплению атакующей линии.

На тот момент дальнейшие действия "красных" в отношении Боуэна зависели от судьбы Дивока Ориги и Джердана Шакири. И хотя последний ушел в "Лион", мерсисайдский клуб так и не выдвинул свое предложение по Джарроду.

Однако Боуэн остается на радаре у "Ливерпуля". "Красные" не планируют обращаться насчет Джаррода в январе, но по окончании сезона вполне могут попытаться купить 24-летнего англичанина.

Также "Ливерпуль" продолжает наблюдать за Рафиньей, чей трансфер в январе тоже выглядит маловероятным.

В отличие от "Вест Хэма", претендующего на путевку в Лигу Чемпионов, "Лидс" сражается в этом сезоне за выживание, однако к Рафинье не может быть никаких претензий — 24-летний бразилец и так забил шесть из 15 голов команды в Премьер-Лиге.


Метки Боуэн, Вест Хэм, Ливерпуль, Лидс, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 216

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 10.12.2021 11:14 # tigerpool
    Летом на изичах заберут Рафинью и заодно Калвина в придачу

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: