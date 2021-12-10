Рюдигер сможет получать 400 тыс. фунтов в неделю, если покинет "Челси"
В случае уходи из "Челси" Антонио Рюдигер сможет стать одним из самых высокооплачиваемых защитников в мире, увеличив свою зарплату вчетверо.
Сейчас Рюдигер зарабатывает скромные для игрока такого уровня 100 тысяч фунтов в неделю по своему контракту, истекающему следующим летом.
"Челси" хочет продлить пребывание Антонио на "Стэмфорд Бридж", однако предлагаемая клубом прибавка к зарплате кажется 28-летнему немцу недостаточной.
Как сообщает Daily Mail, европейские гранды, включая "Реал", ПСЖ, "Баварию" и "Ювентус", уже выстраиваются в очередь на Рюдигера и готовы подписать его свободным агентом на зарплату в районе 400 тыс. фунтов в неделю, если учитывать всевозможные бонусы.
Как бы "Челси" ни хотел сохранить Антонио, а платить такие деньги совершенно не готов. По всей видимости, экс-игрок "Ромы" уйдет от "синих" в конце сезона безо всякой компенсации.
Отметим, что уже в следующем месяце Рюдигер при желании сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из заинтересованных клубов.
10.12.2021 10:00
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Последние комментарии:
Ну тут всё понятно, валит. Удачи.
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ща пенсопитеки начнут его поливать, ничего нового
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давайте ему 400к и он начнёт писать реп, а не в футбол играть)
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Типичный демо-режим, когда негр играет полгода-год на максималках, чтобы выбить жирный контракт, а потом сразу же забивает на игру. Пенсы каким-то чудом оказались с мозгами и не повелись, похвально.
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Трампильси
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Сто процентов ИМПЕРАТОРЫ стока не дадут! Макс 200к в неделю
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