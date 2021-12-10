Рюдигер сможет получать 400 тыс. фунтов в неделю, если покинет "Челси"

В случае уходи из "Челси" Антонио Рюдигер сможет стать одним из самых высокооплачиваемых защитников в мире, увеличив свою зарплату вчетверо.

Сейчас Рюдигер зарабатывает скромные для игрока такого уровня 100 тысяч фунтов в неделю по своему контракту, истекающему следующим летом.



"Челси" хочет продлить пребывание Антонио на "Стэмфорд Бридж", однако предлагаемая клубом прибавка к зарплате кажется 28-летнему немцу недостаточной.



Как сообщает Daily Mail, европейские гранды, включая "Реал", ПСЖ, "Баварию" и "Ювентус", уже выстраиваются в очередь на Рюдигера и готовы подписать его свободным агентом на зарплату в районе 400 тыс. фунтов в неделю, если учитывать всевозможные бонусы.



Как бы "Челси" ни хотел сохранить Антонио, а платить такие деньги совершенно не готов. По всей видимости, экс-игрок "Ромы" уйдет от "синих" в конце сезона безо всякой компенсации.



Отметим, что уже в следующем месяце Рюдигер при желании сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из заинтересованных клубов.