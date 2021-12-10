Рюдигер сможет получать 400 тыс. фунтов в неделю, если покинет "Челси"

Антонио Рюдигер В случае уходи из "Челси" Антонио Рюдигер сможет стать одним из самых высокооплачиваемых защитников в мире, увеличив свою зарплату вчетверо.

Сейчас Рюдигер зарабатывает скромные для игрока такого уровня 100 тысяч фунтов в неделю по своему контракту, истекающему следующим летом.

"Челси" хочет продлить пребывание Антонио на "Стэмфорд Бридж", однако предлагаемая клубом прибавка к зарплате кажется 28-летнему немцу недостаточной.

Как сообщает Daily Mail, европейские гранды, включая "Реал", ПСЖ, "Баварию" и "Ювентус", уже выстраиваются в очередь на Рюдигера и готовы подписать его свободным агентом на зарплату в районе 400 тыс. фунтов в неделю, если учитывать всевозможные бонусы.

Как бы "Челси" ни хотел сохранить Антонио, а платить такие деньги совершенно не готов. По всей видимости, экс-игрок "Ромы" уйдет от "синих" в конце сезона безо всякой компенсации.

Отметим, что уже в следующем месяце Рюдигер при желании сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из заинтересованных клубов.


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2021 10:00

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  1. sexan 10.12.2021 11:01 # sexan
    Ну тут всё понятно, валит. Удачи.

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  2. mixmaster 10.12.2021 10:54 # mixmaster
    ща пенсопитеки начнут его поливать, ничего нового

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  3. h22o 10.12.2021 10:29 # h22o
    давайте ему 400к и он начнёт писать реп, а не в футбол играть)

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  4. superglor 10.12.2021 10:29 # superglor
    Типичный демо-режим, когда негр играет полгода-год на максималках, чтобы выбить жирный контракт, а потом сразу же забивает на игру. Пенсы каким-то чудом оказались с мозгами и не повелись, похвально.

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  5. kos9k 10.12.2021 10:25 # kos9k
    Трампильси

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  6. chelsiukpro 10.12.2021 10:12 # chelsiukpro
    Сто процентов ИМПЕРАТОРЫ стока не дадут! Макс 200к в неделю

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