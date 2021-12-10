Премьер-Лига возвращается к коронавирусным протоколам
Премьер-Лига потребовала от всех 20 клубов вернуть самые строгие меры для предотвращения коронавирусной угрозы.
В четверг Премьер-Лига согласилась отложить изначально запланированный на воскресенье матч "Тоттенхэма" против "Брайтона" из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.
Сразу восемь игроков "шпор" заразились COVID-19. Похожие проблемы, пускай и в меньшем количестве, испытывает "Лестер".
В сложившейся ситуации, а также из-за опасений насчет нового штамма коронавируса "омикрон" Премьер-Лига активировала протоколы безопасности, при соблюдении которых был возобновлен сезон в июне 2020.
В предыдущие недели — на фоне роста доли полностью вакцинированных игроков — некоторые из прежних ограничений были ослаблены, но теперь все правила, включая социальную дистанцию на тренировках и в раздевалке, снова в силе, сообщает BBC.
10.12.2021 09:00
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