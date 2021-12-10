Фирмино возобновил тренировки

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино возобновил полноценные тренировки после травмы задней поверхности бедра.

Фирмино находится вне игры уже более месяца, получив свое повреждение в победном для "красных" матче Лиги Чемпионов против "Атлетико" в начале ноября (2:0).



Однако сейчас Роберто уже здоров и в четверг возобновил тренировки с остальной командой, которая готовится к субботнему противостоянию с "Астон Виллой" Стивена Джеррарда.



Отметим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Фирмино выходил в стартовом составе "Ливерпуля" только на четыре матча. При этом 30-летний бразилец забил четыре гола, включая хет-трик против "Уотфорда" в октябре.