Фирмино возобновил тренировки
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино возобновил полноценные тренировки после травмы задней поверхности бедра.
Фирмино находится вне игры уже более месяца, получив свое повреждение в победном для "красных" матче Лиги Чемпионов против "Атлетико" в начале ноября (2:0).
Однако сейчас Роберто уже здоров и в четверг возобновил тренировки с остальной командой, которая готовится к субботнему противостоянию с "Астон Виллой" Стивена Джеррарда.
Отметим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Фирмино выходил в стартовом составе "Ливерпуля" только на четыре матча. При этом 30-летний бразилец забил четыре гола, включая хет-трик против "Уотфорда" в октябре.
10.12.2021 08:00
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Скоро Boxing Day, вся обойма нужна. Остался только Кертис Джонс, который уже на днях должен приступить к тренировке в общей группе и к НГ чистое первое место в АПЛ с отрывом в 4 очка от 2 места. Скриньте
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