Роджерс: "Лига Конфереций? Даже не знаю, что это такое"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс признался, что ничего не знает о Лиге Конференций, куда попала его команда.

Проиграв в гостях у "Наполи" со счетом 3:2 в четверг вечером, "Лестер" занял только третье место в Группе C Лиги Европы. Таким образом, в феврале "лисы" возьмут старт в плей-офф Лиги Конференций.



Роджерс совершенно не готовился к такому раскладу, не планируя вылетать из Лиги Европы.



"Я должен быть честен. Я даже не знаю, что это за соревнование, по совести говоря. Я был сосредоточен на Лиге Европы и на том, чтобы выиграть эту группу".



"По крайней мере, мы должны были финишировать вторыми. При всем уважении к Лиге Конференций, я не представляю, что это такое. Уверен, вскоре я узнаю", — сообщил Роджерс BT Sport.