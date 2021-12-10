Роджерс: "Лига Конфереций? Даже не знаю, что это такое"

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс признался, что ничего не знает о Лиге Конференций, куда попала его команда.

Проиграв в гостях у "Наполи" со счетом 3:2 в четверг вечером, "Лестер" занял только третье место в Группе C Лиги Европы. Таким образом, в феврале "лисы" возьмут старт в плей-офф Лиги Конференций.

Роджерс совершенно не готовился к такому раскладу, не планируя вылетать из Лиги Европы.

"Я должен быть честен. Я даже не знаю, что это за соревнование, по совести говоря. Я был сосредоточен на Лиге Европы и на том, чтобы выиграть эту группу".

"По крайней мере, мы должны были финишировать вторыми. При всем уважении к Лиге Конференций, я не представляю, что это такое. Уверен, вскоре я узнаю", — сообщил Роджерс BT Sport.


Метки Лига Европы, Лига Конференций, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2021 07:00

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  1. moneymaker 10.12.2021 07:16 # moneymaker
    Теперь узнаешь

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  2. danny949494 10.12.2021 07:03 # danny949494
    Мы тоже не знаем что это такое. Если бы мы знали что это такое, но не знаем что это такое.

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