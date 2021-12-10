"Вест Хэм" уступил загребскому "Динамо"
В заключительном матче группового этапа Лиги Европы "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение от загребского "Динамо" со счетом 0:1.
Поскольку первое место в группе уже было в кармане, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес избрал сугубо экспериментальный состав.
И уже на третьей минуте хозяева пропустили. Мислав Оршич нанес дальний удар с острого угла, поразив дальнюю девятку — 0:1.
Этот гол так и остался единственным в матче. Резервисты и молодежь "Вест Хэма" не смогли толком навязать свою игру сопернику.
Как бы то ни было, "Вест Хэм" остался во главе квартета, а "Динамо" выходит в плей-офф со второго места.
"Вест Хэм" (Англия) — "Динамо Загреб" — 0:1 (0:1)
Гол: Оршич 3.
"Вест Хэм": Ареоля, Лонжело, Алезе, Баптист, Эшби, Форнальс (Бенрахма 45), Крал, Нобл, Влашич, Перкинс (Аппиа-Форсон 87), Ярмоленко (Поттс 87).
Mislav Orsic— H1ddenPath (@h1ddenpath) December 9, 2021
West Ham United-Dinamo Zagrebpic.twitter.com/wC29yjOuG7
10.12.2021 00:55
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НЕ ДЕНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
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Официально заявляю, что больше не являюсь фанатом Барселоны. Я на протяжении 20 лет болел за этот клуб, когда здесь играли такие легенды как Месси, Иньеста, Хави, Пуйоль, Суарес. Сейчас же играют жалкие нытики и неудачники, которые не на что не способны и лишь позорят честь когда-то великого клуба. 20 лет я болел за этот клуб, поддерживал и в горе и в радости, терпел все самые унизительные поражения, но с меня хватит! Я устал болеть за эту пoмoйку.
Запомните этот день! С этого момента я болею за ПСЖ. Это величайший клуб мира с великой историей. Здесь играют такие монстры как Месси, Мбаппе, Неймар, Рамос, Доннарумма, Маркиньос, Верратти. Они победители по жизни, за которых хочется болеть и переживать. Уже в этом году великий и ужасный ПСЖ возьмёт лигу чемпионов, катком пройдясь по всем соперникам, ну а фанаты Барсы пусть учат гимн лиги Европы, пожелаю им удачи. Ну а у меня начинается новая жизнь, Allez Paris!
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Приседатели(
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Вакссеры вс антиваксеры, кто победит
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Это че за пушка залетела, ауФф
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Опозорились все английские клубы в еврокубках кроме Ливера на этой неделе
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