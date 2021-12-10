"Вест Хэм" уступил загребскому "Динамо"

Мислав Оршич В заключительном матче группового этапа Лиги Европы "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение от загребского "Динамо" со счетом 0:1.

Поскольку первое место в группе уже было в кармане, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес избрал сугубо экспериментальный состав.

И уже на третьей минуте хозяева пропустили. Мислав Оршич нанес дальний удар с острого угла, поразив дальнюю девятку — 0:1.

Этот гол так и остался единственным в матче. Резервисты и молодежь "Вест Хэма" не смогли толком навязать свою игру сопернику.

Как бы то ни было, "Вест Хэм" остался во главе квартета, а "Динамо" выходит в плей-офф со второго места.

"Вест Хэм" (Англия) — "Динамо Загреб" — 0:1 (0:1)

Гол: Оршич 3.

"Вест Хэм": Ареоля, Лонжело, Алезе, Баптист, Эшби, Форнальс (Бенрахма 45), Крал, Нобл, Влашич, Перкинс (Аппиа-Форсон 87), Ярмоленко (Поттс 87).


Метки Вест Хэм, Динамо Загреб, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2021 00:55

Количество просмотров Просмотров: 318

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 10.12.2021 02:07 # hammersmith
    НЕ ДЕНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

    (ответить)

  2. vagifspurs 10.12.2021 02:00 # vagifspurs
    Официально заявляю, что больше не являюсь фанатом Барселоны. Я на протяжении 20 лет болел за этот клуб, когда здесь играли такие легенды как Месси, Иньеста, Хави, Пуйоль, Суарес. Сейчас же играют жалкие нытики и неудачники, которые не на что не способны и лишь позорят честь когда-то великого клуба. 20 лет я болел за этот клуб, поддерживал и в горе и в радости, терпел все самые унизительные поражения, но с меня хватит! Я устал болеть за эту пoмoйку.

    Запомните этот день! С этого момента я болею за ПСЖ. Это величайший клуб мира с великой историей. Здесь играют такие монстры как Месси, Мбаппе, Неймар, Рамос, Доннарумма, Маркиньос, Верратти. Они победители по жизни, за которых хочется болеть и переживать. Уже в этом году великий и ужасный ПСЖ возьмёт лигу чемпионов, катком пройдясь по всем соперникам, ну а фанаты Барсы пусть учат гимн лиги Европы, пожелаю им удачи. Ну а у меня начинается новая жизнь, Allez Paris!

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 10.12.2021 01:55 # lexa-arsenal
    Приседатели(

    (ответить)

  4. lexa-arsenal 10.12.2021 01:54 # lexa-arsenal
    Вакссеры вс антиваксеры, кто победит

    (ответить)

  5. vagifspurs 10.12.2021 01:53 # vagifspurs
    Это че за пушка залетела, ауФф

    (ответить)

  6. felix-the-cat 10.12.2021 01:40 # felix-the-cat
    Председатели(

    (ответить)

  7. hunter022 10.12.2021 01:15 # hunter022
    Опозорились все английские клубы в еврокубках кроме Ливера на этой неделе

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: