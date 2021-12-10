"Вест Хэм" уступил загребскому "Динамо"

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение от загребского "Динамо" со счетом 0:1.

Поскольку первое место в группе уже было в кармане, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес избрал сугубо экспериментальный состав.



И уже на третьей минуте хозяева пропустили. Мислав Оршич нанес дальний удар с острого угла, поразив дальнюю девятку — 0:1.



Этот гол так и остался единственным в матче. Резервисты и молодежь "Вест Хэма" не смогли толком навязать свою игру сопернику.



Как бы то ни было, "Вест Хэм" остался во главе квартета, а "Динамо" выходит в плей-офф со второго места.



"Вест Хэм" (Англия) — "Динамо Загреб" — 0:1 (0:1)



Гол: Оршич 3.



"Вест Хэм": Ареоля, Лонжело, Алезе, Баптист, Эшби, Форнальс (Бенрахма 45), Крал, Нобл, Влашич, Перкинс (Аппиа-Форсон 87), Ярмоленко (Поттс 87).



