У Райолы есть "четкое представление" насчет следующего клуба Холанда

Агент Мино Райола заявил, что у него есть "четкое представление" насчет клуба, в который отправится нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

Холанд забил 74 гола в 72 матчах за "Боруссию", однако следующим летом в контракте Эрлинга начнет действовать пункт о выкупе, что делает отъезд игрока сборной Норвегии из Дортмунда почти неминуемым.



Холанда сватают во многие гранды Европы, включая "Манчестер Сити", однако Райола уже знает, куда хочет перевезти 21-летнего норвежца и лишь собирается выбить лучшие условия для своего клиента.



"Мы размышляли и планировали его будущее на протяжении двух лет. У нас есть четкое представление насчет того, куда Эрлингу следует отправиться, и мы конечно смотрим, что нам предложит рынок. Иначе я был бы плохим советником".



"С игроком вроде Эрлинга мы можем влиять на рынок. Не рынок влияет на нас. Мы это знаем".



"Со своими игроками я меняю трансферный рынок. Мы, советники, создали вторую игру, помимо футбола, и это трансферный рынок".



"Сейчас мы говорим о матчах два дня в неделю и о трансферах пять дней в неделю. Возможно, спортивные директоры ненавидят меня. У меня нет ненависти к кому-либо. Я просто делаю свою работу. И мне нравится выходить за рамки", — сообщил Райола Sport1.