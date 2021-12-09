"Лестер" проиграл "Наполи" и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы
Поражением 3:2 в гостях у "Наполи" "Лестер" завершил свою кампанию в Лиге Европы и теперь отправится в Лигу Конференций.
"Наполи" открыл счет уже в первой же своей атаке. Это Адам Унас на третьей минуте пробил низом с правого края штрафной в дальний угол ворот — 1:0.
В середине первого тайма хозяева удвоили свое преимущество, реализовав выход вдвоем на беззащитного голкипера "лис" Каспера Шмейхеля — 2:0.
Однако еще до перерыва гостям удалось сравнять счет. Джонни Эванс пробил из центра штрафной после розыгрыша стандартного положения и удачного отскока — 2:1. А Кирнан Дьюсбери-Холл нанес удар с линии штрафной — 2:2.
Второй тайм начался с того, что Элмас оформил дубль, свободно приняв прострел с правого фланга, подработав мяч и пробив — 3:2.
Как ни старался "Лестер", а уйти от поражения не смог. А поскольку в параллельном матче "Спартак" удержал победу против "Легии" (1:0), "лисы" покидают Лигу Европы и теперь будет выступать в Лиге Конференций.
"Наполи" (Италия) — "Лестер" (Англия) — 3:2 (2:2)
Голы: Унас 4, Элмас 24, 53 — Эванс 27, Дьюсбери-Холл 33.
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Бертран, Ндиди, Тилеманс (Сумаре 77), Дьюсбери-Холл (Олбрайтон 89), Мэддисон, Барнс (Дака 72), Варди.
09.12.2021 22:50
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ЛОЛЖЫЫЫЫЫЫРС
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А сити бы выиграл и прошел бы дальше, до следующего соперника
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Родгерс печальный и деградирующий. Проебать ле спартаку и слететь с апл это мощно.
Спартак молодцы, забомбило с незаслуженной пенки.
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У Спартака 1 место с Наполи и Лестером, а Виторию увольняют. Надеюсь эти кретины одумаются.
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Спартак зато вышел
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Декабрь показал что Англики немного сдали в Европе в последнем туре кроме колбасы. Ждём весну чтоб размотать на поле любого соперника! БАВАРКА или РЕАЛ пох... т.к. ИМПЕРАТОРЫ! Победители ЛЧ!
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оле-ола! вперед Спартак-Москва!
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Позорят Англию в Европе.
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Председатели чисто молодняк с академии выпустили, посмотрим.
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Хз, что лучше - занять последнее место в группе ЛЕ и забыть про это недоразумение или вылететь в Лигу Конференций и продолжать там играть. Чёт как по мне, так втрое зашкварней)
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БРоджерс в своем стиле
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В МЮ Роджерса!
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