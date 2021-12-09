"Лестер" проиграл "Наполи" и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы

Поражением 3:2 в гостях у "Наполи" "Лестер" завершил свою кампанию в Лиге Европы и теперь отправится в Лигу Конференций.

"Наполи" открыл счет уже в первой же своей атаке. Это Адам Унас на третьей минуте пробил низом с правого края штрафной в дальний угол ворот — 1:0.



В середине первого тайма хозяева удвоили свое преимущество, реализовав выход вдвоем на беззащитного голкипера "лис" Каспера Шмейхеля — 2:0.



Однако еще до перерыва гостям удалось сравнять счет. Джонни Эванс пробил из центра штрафной после розыгрыша стандартного положения и удачного отскока — 2:1. А Кирнан Дьюсбери-Холл нанес удар с линии штрафной — 2:2.



Второй тайм начался с того, что Элмас оформил дубль, свободно приняв прострел с правого фланга, подработав мяч и пробив — 3:2.



Как ни старался "Лестер", а уйти от поражения не смог. А поскольку в параллельном матче "Спартак" удержал победу против "Легии" (1:0), "лисы" покидают Лигу Европы и теперь будет выступать в Лиге Конференций.



"Наполи" (Италия) — "Лестер" (Англия) — 3:2 (2:2)



Голы: Унас 4, Элмас 24, 53 — Эванс 27, Дьюсбери-Холл 33.



"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Бертран, Ндиди, Тилеманс (Сумаре 77), Дьюсбери-Холл (Олбрайтон 89), Мэддисон, Барнс (Дака 72), Варди.