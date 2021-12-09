"Лестер" проиграл "Наполи" и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы

Джеймс Мэддисон Поражением 3:2 в гостях у "Наполи" "Лестер" завершил свою кампанию в Лиге Европы и теперь отправится в Лигу Конференций.

"Наполи" открыл счет уже в первой же своей атаке. Это Адам Унас на третьей минуте пробил низом с правого края штрафной в дальний угол ворот — 1:0.

В середине первого тайма хозяева удвоили свое преимущество, реализовав выход вдвоем на беззащитного голкипера "лис" Каспера Шмейхеля — 2:0.

Однако еще до перерыва гостям удалось сравнять счет. Джонни Эванс пробил из центра штрафной после розыгрыша стандартного положения и удачного отскока — 2:1. А Кирнан Дьюсбери-Холл нанес удар с линии штрафной — 2:2.

Второй тайм начался с того, что Элмас оформил дубль, свободно приняв прострел с правого фланга, подработав мяч и пробив — 3:2.

Как ни старался "Лестер", а уйти от поражения не смог. А поскольку в параллельном матче "Спартак" удержал победу против "Легии" (1:0), "лисы" покидают Лигу Европы и теперь будет выступать в Лиге Конференций.

"Наполи" (Италия) — "Лестер" (Англия) — 3:2 (2:2)

Голы: Унас 4, Элмас 24, 53 — Эванс 27, Дьюсбери-Холл 33.

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Бертран, Ндиди, Тилеманс (Сумаре 77), Дьюсбери-Холл (Олбрайтон 89), Мэддисон, Барнс (Дака 72), Варди.


Метки Лестер, Лига Европы, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2021 22:50

Количество просмотров Просмотров: 863

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 10.12.2021 00:20 # hammersmith
    ЛОЛЖЫЫЫЫЫЫРС

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  2. beatles-red 09.12.2021 23:59 # beatles-red
    А сити бы выиграл и прошел бы дальше, до следующего соперника

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  3. gerrard08 09.12.2021 23:56 # gerrard08
    Родгерс печальный и деградирующий. Проебать ле спартаку и слететь с апл это мощно.
    Спартак молодцы, забомбило с незаслуженной пенки.

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  4. ganinilyha 09.12.2021 23:25 # ganinilyha
    У Спартака 1 место с Наполи и Лестером, а Виторию увольняют. Надеюсь эти кретины одумаются.

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  5. mancunia-planet 09.12.2021 23:15 # mancunia-planet
    Спартак зато вышел

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  6. chelsiukpro 09.12.2021 23:14 # chelsiukpro
    Декабрь показал что Англики немного сдали в Европе в последнем туре кроме колбасы. Ждём весну чтоб размотать на поле любого соперника! БАВАРКА или РЕАЛ пох... т.к. ИМПЕРАТОРЫ! Победители ЛЧ!

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  7. pan1ka 09.12.2021 23:08 # pan1ka
    оле-ола! вперед Спартак-Москва!

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  8. suddenly 09.12.2021 23:05 # suddenly
    Позорят Англию в Европе.

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  9. lahmatyj 09.12.2021 23:04 # lahmatyj
    Председатели чисто молодняк с академии выпустили, посмотрим.

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  10. sausage 09.12.2021 22:59 # sausage
    Хз, что лучше - занять последнее место в группе ЛЕ и забыть про это недоразумение или вылететь в Лигу Конференций и продолжать там играть. Чёт как по мне, так втрое зашкварней)

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  11. slash-lfc 09.12.2021 22:57 # slash-lfc
    БРоджерс в своем стиле

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  12. lahmatyj 09.12.2021 22:57 # lahmatyj
    В МЮ Роджерса!

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