Премьер-Лига отложила матч "Тоттенхэма" против "Брайтона"

Антонио Конте "Тоттенхэм" объявил, что запланированный на ближайшее воскресенье матч Премьер-Лиги против "Брайтона" был отложен.

Сегодня вечером "Тоттенхэм" должен был сыграть против "Ренна" в Кубке Конференций, однако накануне УЕФА согласился отложить этот матч из-за 13 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в лондонском клубе, включая восьмерых игроков.

Из-за вспышки COVID-19 "шпоры" также частично закрыли свою тренировочную базу, поэтому даже те футболисты, которые остаются в строю, не могут нормально заниматься.

В сложившейся ситуации Премьер-Лига пошла навстречу подопечным Антонио Конте и отложила их выезд к "Брайтону".

Таким образом, это будет уже третий отложенный матч "Тоттенхэма" в этом сезоне. Недавнюю игру "шпор" против "Бернли" пришлось отменить из-за сильного снегопада.


Метки Брайтон, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2021 22:00

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  1. true-manc 09.12.2021 22:17 # true-manc
    конченные пид*расы, куски говна, антиваксерские ху*сосы, отродья ублюдские, у меня теперь -4 игрока в фентези, рот петунхэмовских говнарей еб*л!!!!!!!!!Пользователь получил предупреждение

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  2. ray-black 09.12.2021 22:03 # ray-black
    Скорее всего матч с Лестером тоже придется отложить. Заразившиеся не успеют пройти карантин к матчу с лисами.

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