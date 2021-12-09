Премьер-Лига отложила матч "Тоттенхэма" против "Брайтона"

"Тоттенхэм" объявил, что запланированный на ближайшее воскресенье матч Премьер-Лиги против "Брайтона" был отложен.

Сегодня вечером "Тоттенхэм" должен был сыграть против "Ренна" в Кубке Конференций, однако накануне УЕФА согласился отложить этот матч из-за 13 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в лондонском клубе, включая восьмерых игроков.



Из-за вспышки COVID-19 "шпоры" также частично закрыли свою тренировочную базу, поэтому даже те футболисты, которые остаются в строю, не могут нормально заниматься.



В сложившейся ситуации Премьер-Лига пошла навстречу подопечным Антонио Конте и отложила их выезд к "Брайтону".



Таким образом, это будет уже третий отложенный матч "Тоттенхэма" в этом сезоне. Недавнюю игру "шпор" против "Бернли" пришлось отменить из-за сильного снегопада.