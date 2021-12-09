Мактоминей под впечатлением от Рангника

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей рассказал о своих первых впечатлениях от совместной работы с тренером Ральфом Рангиком.

Приступив к исполнению своих обязанностей только неделю назад, Рангник уже успел провести два матча. Ральф отпраздновал победу 1:0 над "Кристал Пэлас" и сыграл вничью 1:1 против "Янг Бойз".



Пока Рангник производит очень приятное впечатление на Мактоминея. Скотт рад, что его новый наставник очень ясно излагает свою философию.



"Он очень решителен, очень увлечен и знает, чего хочет. Во время собраний он очень ясно выражает свои мысли. Чтобы донести свою мысль, ты должен ясно выражаться и быть убедительным".



"Если игроки не делают то, что он просит, он не стесняется делать тебе замечание. Первые впечатления очень, очень хорошие".



"Мы добились хорошего результата против "Кристал Пэлас". Надеюсь, теперь мы будем двигаться вперед, продолжая выигрывать матчи", — сообщил Мактоминей Sky Sports.