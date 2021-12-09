Анри: "Салах меняется, чтобы стать лучшим в мире"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри объяснил, как нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах меняется, чтобы стать лучшим игроком в мире.

Салах забил уже 20 голов за "Ливерпуль" в этом сезоне с учетом всех соревнований, однако в недавнем голосовании на "Золотой мяч" Мохамед занял только седьмое место.



Анри чувствует, что Салах должен сохранить свою впечатляющую форму на более длительный период, чтобы стать лучшим в мире. Тьерри нравится, что Мохамед избавился от эгоизма и теперь больше играет на команду.



"Послушайте, прямо сейчас Мо Салах выглядит просто устрашающе. Но это только в последние три-четыре месяца".



"Можно ли он сказать, что он на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире игроком? Убежден в этом, но ему нужно поддерживать свою форму".



"Мне нравится в нем то, что сейчас он охотнее делится с мячом, нежели прежде. Сейчас он понимает, что должен делать лучше игроков вокруг себя".



"Сейчас у него с этим порядок, и я обожаю это. Я также обожаю, как он завершает атаки, как забивает свои голы".



"Сейчас ему нравится делиться мячом, и в такие моменты я думаю: "Ого. Подождите минутку. Он меняется", — сообщил Анри GQ.