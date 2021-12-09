Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль подтвердил, что 40-летний голкипер Вилли Кабальеро сыграет против "Арсенала" в субботу.

Потеряв с травмами Алекса Маккарти и Фрэйзера Форстера, ранее на текущей неделе "Саутгемптон" подписал одномесячный контракт с Кабальеро.



Хазенхюттль готов сразу же бросить Вилли в бой. Ральф убежден, что экс-игрок "Челси" и "Манчестер Сити" все еще соответствует уровню Премьер-Лиги.



"Алекс пропустит от трех до четырех недель. Фрэйзер пытался вернуться к этой неделе, но пока это слишком рано для него. По этой причине мы и подписали Вилли. Мы рады, что он здесь".



Мы уже поработали с ним, показали кое-какие видеоролики, поэтому он знает, как нужно играть с мячом и без мяча. Это важно для голкипера".



"Он умный парень, он в форме, и он прибыл с желанием помочь нам. Именно в этом мы нуждаемся сейчас".



"Мы рассмотрели несколько вариантов, и он был лучшим для нас. Он опытен, он хорошо обращается с мячом, он умеет начинать игру от ворот, он привык играть с высокой линией обороны".



"Он хорошо нам подходит, и я надеюсь, он покажет уровень, который нам нужен на выходных против "Арсенала".



"Также он тот голкипер, который совершает сейвы. Мы постараемся, чтобы соперник имел не так много моментов, и я надеюсь, он сыграет хорошо", — цитирует Хазенхюттля The Independent.