Фердинанд: "МЮ обязан побороться за Беллингема"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что его бывший клуб обязан побороться за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Согласно свежим слухам, "Ливерпуль" является главным претендентом на Беллингема, намереваясь подписать 18-летнего игрока сборной Англии после окончания сезона.



Фердинанд надеется, что "Юнайтед" не останется в стороне. Рио уверен, что Джуд, несмотря на юный возраст, усилил бы любую команду в мире.



"Каждый большой клуб, у которого есть 120+ миллионов фунтов, претендует на него. Если он будет доступен для трансфера, "Манчестер Юнайтед" обязан за него побороться. Если они, конечно, способны заплатить такого рода деньги".



"Они могут получить 10 лет службы одного из лучших полузащитников своего поколения. Он правда настолько хорош. Не верится, что ему только 18 лет".



"По тому, что мне довелось услышать, я сделал вывод, что он хороший парень, из хорошей семьи, с хорошим окружением, он любит игру, хочет учиться и не заинтересован в вещах, которые отвлекают. У него серьезное отношение к футболу, и я люблю это".



"Есть не так много игроков его возраста, про которых можно сказать, что они усилят любую команду на планете, но он именно такой", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.