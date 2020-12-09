Рангник открыт к работе с другим клубом Премьер-Лиги
Ральф Рангник постарается найти себе другой клуб Премьер-Лиги, если не будет утвержден главным тренером "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе.
Возглавив "Юнайтед" на временной основе, Рангник уже на своей первой пресс-конференции заявил, что хотел бы продлить свое пребывание на тренерском мостике "красных дьяволов" за пределы этого сезона.
Но даже если следующим летом "Юнайтед" назначит другого специалиста, Рангник может отказаться от роли консультанта, которым, как изначально предполагалось, он станет для "дьяволов" до 2024 года.
Eurosport.co.uk утверждает, что приоритет Рангника — продолжать тренировать, а "Юнайтед" может открыть дверь для 63-летнего немца к назначению в другом клубе Премьер-Лиги.
Ральф уверен в своих силах и хочет остаться в Премьер-Лиге, соперничая с другими элитными тренерами.
09.12.2021 17:00
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Последние комментарии:
Такой бред обязательно откомментируют отъявленные идиоты.
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Говорил же, мутный тип.
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уахахаххахахахаха сука типичный спермю))
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это называется " да вы дали мне работу, но я ссу на вас, потому что а хули вы сделаете))"
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Ахаххахахахаххаххахаха что за дурдом там проихсодит
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