Рангник открыт к работе с другим клубом Премьер-Лиги

Ральф Рангник Ральф Рангник постарается найти себе другой клуб Премьер-Лиги, если не будет утвержден главным тренером "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе.

Возглавив "Юнайтед" на временной основе, Рангник уже на своей первой пресс-конференции заявил, что хотел бы продлить свое пребывание на тренерском мостике "красных дьяволов" за пределы этого сезона.

Но даже если следующим летом "Юнайтед" назначит другого специалиста, Рангник может отказаться от роли консультанта, которым, как изначально предполагалось, он станет для "дьяволов" до 2024 года.

Eurosport.co.uk утверждает, что приоритет Рангника — продолжать тренировать, а "Юнайтед" может открыть дверь для 63-летнего немца к назначению в другом клубе Премьер-Лиги.

Ральф уверен в своих силах и хочет остаться в Премьер-Лиге, соперничая с другими элитными тренерами.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 09.12.2021 17:42 # mancunia-planet
    Такой бред обязательно откомментируют отъявленные идиоты.

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  2. sausage 09.12.2021 17:24 # sausage
    Говорил же, мутный тип.

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  3. slash-lfc 09.12.2021 17:11 # slash-lfc
    уахахаххахахахаха сука типичный спермю))

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  4. superperez101 09.12.2021 17:07 # superperez101
    это называется " да вы дали мне работу, но я ссу на вас, потому что а хули вы сделаете))"

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  5. felix-the-cat 09.12.2021 17:06 # felix-the-cat
    Ахаххахахахаххаххахаха что за дурдом там проихсодит

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