Аспиликуэта потребовал от "Челси" прибавить
Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта потребовал от своей команды быстро отреагировать на неудачную полосу результатов.
"Челси" выиграл только один из четырех последних матчей во всех соревнованиях, причем от "Вест Хэма" и "Зенита" подопечные Томаса Тухеля пропускали по три гола.
Аспиликуэта вспоминает, когда год назад его команда угодила в затяжной кризис, обернувшийся увольнением Фрэнка Лэмпарда, и требует от партнеров на сей раз быстро исправить ситуацию.
"В "Челси" тебе не нужно большого количества поражений подряд, чтобы назвать это плохим периодом или кризисом. Такова правда. Сражаться в каждом соревновании за победу — это часть амбиций клуба".
"В прошлом сезоне, в декабре, мы были во главе своей группы (Лиги Чемпионов) и возле вершины Премьер-Лиги, а затем у нас случилась очень плохая серия".
"Каждый год отличается. У нас другие люди, другие игроки, и нам просто нужно, чтобы каждый постарался немного больше — индивидуально и как команда. В данный момент мы совершаем много ошибок. Нам нужно восстановить свой высокий темп игры и стать надежнее, не позволяя соперникам создавать моменты".
"Мы пропускаем слишком много, а ведь ключом к нашему успеха была хорошая оборона и то, что мы не позволяли соперникам создавать много моментов и были беспощадны возле чужих ворот. Нам нужно восстановить это".
"Уже в субботу будет следующий матч. У нас есть возможность показать хорошую игру с первой минуты и до последней. Надеюсь, мы добьемся результата, который станет для нас отправной точкой, и больше не будем терять очки", — цитирует Аспиликуэту Evening Standard.
09.12.2021 16:00
Просмотров: 116
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: