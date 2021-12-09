Анонс матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг, 9 декабря, "Лестер" и "Вест Хэм" проведут свои поединки в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НАПОЛИ — ЛЕСТЕР 20:45 Онлайн-трансляция



В данный момент "Лестер" возглавляет Группу C, но "Наполи" и "Спартак" опережает только на два очка, а "Легию" — на одно.



"Если мы побеждаем, мы выигрываем группу. Если мы терпим поражение, то не выходим в плей-офф. Это ключ к нашему позитивному настрою, и мы должны постараться выиграть матч. У "Наполи" прекрасная команда, но мы очень хорошо сыграли против них дома", — сообщил главный тренер "лис" Брендан Роджерс.



- Единственная предыдущая встреча этих команд завершилась 2:2, хотя еще за 20 минут до окончания матча "Наполи" уступал два гола.



- Прежде "Лестер" еще никогда не играл в Италии в рамках еврокубков, а "Наполи" одержал шесть побед в 10 последних домашних матчах против английских команд (2 ничьи, 2 поражения).



- "Наполи" выиграл только два из пяти последних домашних матчей на групповом этапе Лиги Европы (1 ничья, 2 поражения), хотя до этого выдал серию из девяти побед в 10 таких поединках (1 ничья).



- "Лестер" еще никогда не одерживал две выездные победы подряд в еврокубках, хотя до путешествия в Италию вернулся с тремя очками от "Спартака" (3:4).



Ряд игроков и сотрудников "Лестера" остались дома, заразившись коронавирусом или просто приболев. Зато поправились Райан Бертран и Юри Тилеманс.



ВЕСТ ХЭМ — ДИНАМО ЗАГРЕБ 23:00 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" досрочно выиграл свою группу Лиги Европы, набрав 13 очков из 15 возможных. А вот загребское "Динамо" попытается удержаться на второй строчке.



- Победа 0:2 в Хорватии в первом туре стала первой встречей для "Вест Хэма" с загребским "Динамо".



- "Динамо" еще никогда не побеждало в Англии (2 ничьи, 7 поражений). Против лондонских команд загребцы проиграли все пять выездных матчей.



-"Вест Хэм" выиграл 19 из 27 домашних матчей в еврокубках (3 ничьи, 5 поражений) — 70 процентов побед.



- "Динамо" проиграло три из четырех последних выездных матчей в Лиге Европы (1 победа).



- В этом розыгрыше Лиги Европы защитник "Вест Хэма" Аарон Крессуэлл отдал три результативные передачи — никто не сделал этого больше.



Защитник Курт Зума получил травму задней поверхности бедра и присоединился в лазарете к Анджело Огбонне. Аарон Крессуэлл, Бен Джонсон и Райан Фредерикс также вне игры.