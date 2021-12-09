Фердинанд обеспокоен ситуацией Кейна

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что его тревожит ситуация с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Даже смена главного тренера в "Тоттенхэме" толком не повлияла на Кейна, который неважно проводит этот сезон, забив лишь один гол в рамках Премьер-Лиги.



Фердинанд испытывает беспокойство и сомневается, что "Манчестер Сити" возобновит интерес к Харри, если тот не восстановит свою результативность.



"Если Харри не проявляет себя и не забивает, ты должен быть обеспокоен его ситуацией".



"Я не думаю, что они отпустят его в январе. Но летом, если он продолжит играть таким образом, не забивая голы, разве "Сити" вернется, чтобы снова попытаться его купить?"



"Это не тот Харри Кейн, которого мы полюбили", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.