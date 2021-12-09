Барнс считает, что "Арсенал" должен заменить Лакасетта и Обамеянга

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что "Арсеналу" нужно заменить нападающих Александра Лакасетта и Пьер-Эмерика Обамеянга в январе.

Зарабатывающие около полумиллиона фунтов в неделю на двоих Лакасетт и Обамеянг забили только один и четыре гола в этом сезоне Премьер-Лиги, соответственно.



По мнению Барнса, Александр уже сидит на чемоданах, тогда как Пьер-Эмерик не проявляет себя как лидер и перестал ладить с главным тренером Микелем Артетой, поэтому "канонирам" нужно действовать.



"Арсенал" должен постараться заменить и Александра Лакасетта, и Пьер-Эмерика Обамеянга".



"Разговоры о том, что Александр Лакасетт покинет "Арсенал", ведутся уже давно, поэтому похоже на то, что он действительно уйдет. Обамеянг тоже находится на роскошном контракте, и никто не знает, сможет ли он получать такого рода деньги где-нибудь еще".



"У Обамеянга не все гладко в "Арсенале". Ему не нашлось места в стартовом составе против "Эвертона", и даже Эдди Нкетиа вышел на замену раньше него".



"Обамеянг — это проблема. Когда у тебя молодая команда, ты хочешь, чтобы твои опытные игроки были лидерами, а Обамеянг как капитан не показывает этих качеств".



"Это начало конца карьеры Обамеянга в "Арсенале". И хотя он капитан в клубе, Микель Артета предпочел выпустить Эдди Нкетиа против "Эвертона", а не его", — цитирует Барнса Daily Mail.