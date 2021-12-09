Венгер жалеет, что не подписал Канте в "Арсенал"
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, как мог пригласить полузащитника Нголо Канте на "Эмирейтс".
Канте заслужил репутацию одного из лучших игроков в мире на своей позиции благодаря успешным выступлениям за "Челси", "Лестер" и сборную Франции.
На радар к Венгеру Нголо попал еще до своего перехода в "Лестер" в 2015 году, однако в то время Арсен не поверил в своего соотечественника.
"О несостоявшихся приобретениях каких игроков я жалею больше всего? Если говорить о поздней стадии моей карьеры, то это Нголо Канте".
"Потому что он выступал за клуб из Парижа, где директором был один из моих лучших друзей, и он говорил мне: "Пожалуйста, возьми этого игрока, он невероятен, но никто во Франции не хочет его".
"Мой друг возил Канте в своей машине из клуба в клуб. И, наконец, клуб третьего дивизиона согласился взять его. Это невероятная история, про которую можно снять фильм".
"Канте обладает тем, что не встречается часто: он отбирает мяч, не совершая фола, и сразу же перемещает мяч вперед", — цитирует Венгера Football.London.
09.12.2021 12:00
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Ой заебали уже...Канте уже скоро 70 лет будет...а они все еще жалеет
Сидят дед с бабкой за столом. Обедают. Бабка чавкает. Дед не выдерживает и бьёт ложкой бабке по лбу.
- За что?
- Не чавкай. Бабка перестала чавкать. Дед опять бьёт её ложкой по лбу.
- За что?
- Как вспомню, аж бесит.
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