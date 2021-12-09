Венгер жалеет, что не подписал Канте в "Арсенал"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, как мог пригласить полузащитника Нголо Канте на "Эмирейтс".

Канте заслужил репутацию одного из лучших игроков в мире на своей позиции благодаря успешным выступлениям за "Челси", "Лестер" и сборную Франции.



На радар к Венгеру Нголо попал еще до своего перехода в "Лестер" в 2015 году, однако в то время Арсен не поверил в своего соотечественника.



"О несостоявшихся приобретениях каких игроков я жалею больше всего? Если говорить о поздней стадии моей карьеры, то это Нголо Канте".



"Потому что он выступал за клуб из Парижа, где директором был один из моих лучших друзей, и он говорил мне: "Пожалуйста, возьми этого игрока, он невероятен, но никто во Франции не хочет его".



"Мой друг возил Канте в своей машине из клуба в клуб. И, наконец, клуб третьего дивизиона согласился взять его. Это невероятная история, про которую можно снять фильм".



"Канте обладает тем, что не встречается часто: он отбирает мяч, не совершая фола, и сразу же перемещает мяч вперед", — цитирует Венгера Football.London.