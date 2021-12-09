Светская хроника за четверг
"Челси" предложено вернуть Эдена Азара. Калвин Филлипс собрался в "Ливерпуль". "Эвертон" и "Ньюкасл" нацелились на Аарона Рэмси. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Челси" предложено вернуть плеймейкера "Реала" Эдена Азара. (Daily Express)
"Атлетико" и "Барселона" заинтересованы в капитане "Челси" Сесаре Аспиликуэте, чей контракт истекает в конце сезона. (Eurosport.co.uk)
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник даст шанс нападающему Эдинсону Кавани ворваться в его планы. (Daily Mirror)
Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс откажет "Юнайтед" ради перехода в "Ливерпуль". (The Sun)
"Арсенал" надеется заполучить вингера "Ювентуса" Деяна Кулусевски. (La Repubblica)
"Фламенго" хочет вернуть защитника Пабло Мари из "Арсенала", но технический директор "канониров" Эду выступает против. (Torcedores)
"Ювентус" с радостью продаст полузащитника Аарона Рэмси в "Эвертон" в январе. (Calciomercato)
Новые владельцы "Ньюкасла" надеялись сделать Рэмси одним из своих первых приобретений. (Daily Star)
"Ньюкасл" может попытаться вернуть полузащитника ПСЖ Джорджиньо Вейналдума. (Marca)
"Ньюкасл", "Ливерпуль" и "Милан" поспорят за 21-летнего защитника "Лилля" Свена Ботмана. (Sky Sports Italia)
"Вест Хэм" может арендовать защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани в январе. (Calciomercato)
Другое
Клубы Премьер-Лиги опасаются, что власти страны запретят им использовать игроков, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. (The Sun)
"Сити" рассматривает главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага в качестве возможного преемника для Хосепа Гвардиолы. (The Telegraph)
Майкл Кэррик входит в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера "Престона" из Чемпионшипа. (The Sun)
Владелец "Челси" Роман Абрамович посетил матч своего клуба против "Зенита" в Санкт-Петербурге накануне вечером. (Football London)
Бывший игрок "Шеффилд Юнайтед" Терри Кеннеди, завершивший карьеру в 2018 году из-за серьезной травмы, а ныне строитель выиграл в Национальную лотерею 1 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Тренер "Юнайтед" Ральф Рангник считает, что размер футбольных ворот нужно увеличить, потому что с момента утверждения правил средний рост голкипера увеличился на 10 сантиметров. (Daily Mail)
09.12.2021 11:00
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Последние комментарии:
походу у челсе намечается крутой трансфер
бутербродмэн из реала хочет вернуться))
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шпоры вспышка лестер вспышка надо кубок африки отменять и не заниматься херней
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Пенсы уже 3 на футболки нанесли. Оно и понятно, для таких команд 3 место сродни чемпионству.
3 Челси 15 33
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"Сити" рассматривает главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага в качестве возможного преемника для Хосепа Гвардиолы. (The Telegraph)
Неееееееееет!!!!! ОН должен МЮ возглавить
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Канделаки о 3:3 в игре «Зенита» и «Челси»: «Матч равных по силе команд. Космический Оздоев был сильнее всех»
Тиночка как всегда объективно и по делу. Команда из убогой болотной лиги на равных играла с Доширакси 2 млрд
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Мбаппе в ЛФК братишки )))))))
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карателъ рамсей нарасхват
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Бля пиздец Маланга Сарра рот ебал,этот бич не уровень даже молодежки Челси
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"Челси" предложено вернуть Эдена Азара.
Источник: http://fapl.ru/posts/90042/
ИМПЕРАТОРЫ!!!Жду второго пришествия этого гения!!!
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"Сити" рассматривает главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага в качестве возможного преемника для Хосепа Гвардиолы. (The Telegraph)
Источник: http://fapl.ru/posts/90042/
КОРОЛИ!!! Это лучший вариант из имеющихся. Доминация продолжится на след 5 лет.
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