Светская хроника за четверг

Светская хроника "Челси" предложено вернуть Эдена Азара. Калвин Филлипс собрался в "Ливерпуль". "Эвертон" и "Ньюкасл" нацелились на Аарона Рэмси. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" предложено вернуть плеймейкера "Реала" Эдена Азара. (Daily Express)

"Атлетико" и "Барселона" заинтересованы в капитане "Челси" Сесаре Аспиликуэте, чей контракт истекает в конце сезона. (Eurosport.co.uk)

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник даст шанс нападающему Эдинсону Кавани ворваться в его планы. (Daily Mirror)

Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс откажет "Юнайтед" ради перехода в "Ливерпуль". (The Sun)

"Арсенал" надеется заполучить вингера "Ювентуса" Деяна Кулусевски. (La Repubblica)

"Фламенго" хочет вернуть защитника Пабло Мари из "Арсенала", но технический директор "канониров" Эду выступает против. (Torcedores)

"Ювентус" с радостью продаст полузащитника Аарона Рэмси в "Эвертон" в январе. (Calciomercato)

Новые владельцы "Ньюкасла" надеялись сделать Рэмси одним из своих первых приобретений. (Daily Star)

"Ньюкасл" может попытаться вернуть полузащитника ПСЖ Джорджиньо Вейналдума. (Marca)

"Ньюкасл", "Ливерпуль" и "Милан" поспорят за 21-летнего защитника "Лилля" Свена Ботмана. (Sky Sports Italia)

"Вест Хэм" может арендовать защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани в январе. (Calciomercato)

Другое

Клубы Премьер-Лиги опасаются, что власти страны запретят им использовать игроков, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. (The Sun)

"Сити" рассматривает главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага в качестве возможного преемника для Хосепа Гвардиолы. (The Telegraph)

Майкл Кэррик входит в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера "Престона" из Чемпионшипа. (The Sun)

Владелец "Челси" Роман Абрамович посетил матч своего клуба против "Зенита" в Санкт-Петербурге накануне вечером. (Football London)

Бывший игрок "Шеффилд Юнайтед" Терри Кеннеди, завершивший карьеру в 2018 году из-за серьезной травмы, а ныне строитель выиграл в Национальную лотерею 1 млн. фунтов. (Daily Mirror)

Тренер "Юнайтед" Ральф Рангник считает, что размер футбольных ворот нужно увеличить, потому что с момента утверждения правил средний рост голкипера увеличился на 10 сантиметров. (Daily Mail)


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Автор mihajlo   

Дата 09.12.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 09.12.2021 12:20 # superperez101
    походу у челсе намечается крутой трансфер
    бутербродмэн из реала хочет вернуться))

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  2. superperez101 09.12.2021 12:19 # superperez101
    шпоры вспышка лестер вспышка надо кубок африки отменять и не заниматься херней

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  3. van-dijk 09.12.2021 12:12 # van-dijk
    Пенсы уже 3 на футболки нанесли. Оно и понятно, для таких команд 3 место сродни чемпионству.

    3 Челси 15 33

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  4. redevils7 09.12.2021 11:37 # redevils7
    "Сити" рассматривает главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага в качестве возможного преемника для Хосепа Гвардиолы. (The Telegraph)
    Неееееееееет!!!!! ОН должен МЮ возглавить

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  5. slash-lfc 09.12.2021 11:24 # slash-lfc
    Канделаки о 3:3 в игре «Зенита» и «Челси»: «Матч равных по силе команд. Космический Оздоев был сильнее всех»

    Тиночка как всегда объективно и по делу. Команда из убогой болотной лиги на равных играла с Доширакси 2 млрд

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  6. roberto-89 09.12.2021 11:22 # roberto-89
    Мбаппе в ЛФК братишки )))))))

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  7. shimane 09.12.2021 11:20 # shimane
    карателъ рамсей нарасхват

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  8. jirrort 09.12.2021 11:13 # jirrort
    Бля пиздец Маланга Сарра рот ебал,этот бич не уровень даже молодежки Челси

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  9. jirrort 09.12.2021 11:04 # jirrort
    "Челси" предложено вернуть Эдена Азара.

    Источник: http://fapl.ru/posts/90042/


    ИМПЕРАТОРЫ!!!Жду второго пришествия этого гения!!!

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  10. slash-lfc 09.12.2021 11:03 # slash-lfc
    "Сити" рассматривает главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага в качестве возможного преемника для Хосепа Гвардиолы. (The Telegraph)

    Источник: http://fapl.ru/posts/90042/

    КОРОЛИ!!! Это лучший вариант из имеющихся. Доминация продолжится на след 5 лет.

    (ответить)

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