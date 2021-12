Светская хроника за четверг

"Челси" предложено вернуть Эдена Азара. Калвин Филлипс собрался в "Ливерпуль". "Эвертон" и "Ньюкасл" нацелились на Аарона Рэмси. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" предложено вернуть плеймейкера "Реала" Эдена Азара. (Daily Express)



"Атлетико" и "Барселона" заинтересованы в капитане "Челси" Сесаре Аспиликуэте, чей контракт истекает в конце сезона. (Eurosport.co.uk)



Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник даст шанс нападающему Эдинсону Кавани ворваться в его планы. (Daily Mirror)



Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс откажет "Юнайтед" ради перехода в "Ливерпуль". (The Sun)



"Арсенал" надеется заполучить вингера "Ювентуса" Деяна Кулусевски. (La Repubblica)



"Фламенго" хочет вернуть защитника Пабло Мари из "Арсенала", но технический директор "канониров" Эду выступает против. (Torcedores)



"Ювентус" с радостью продаст полузащитника Аарона Рэмси в "Эвертон" в январе. (Calciomercato)



Новые владельцы "Ньюкасла" надеялись сделать Рэмси одним из своих первых приобретений. (Daily Star)



"Ньюкасл" может попытаться вернуть полузащитника ПСЖ Джорджиньо Вейналдума. (Marca)



"Ньюкасл", "Ливерпуль" и "Милан" поспорят за 21-летнего защитника "Лилля" Свена Ботмана. (Sky Sports Italia)



"Вест Хэм" может арендовать защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани в январе. (Calciomercato)



Другое



Клубы Премьер-Лиги опасаются, что власти страны запретят им использовать игроков, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. (The Sun)



"Сити" рассматривает главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага в качестве возможного преемника для Хосепа Гвардиолы. (The Telegraph)



Майкл Кэррик входит в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера "Престона" из Чемпионшипа. (The Sun)



Владелец "Челси" Роман Абрамович посетил матч своего клуба против "Зенита" в Санкт-Петербурге накануне вечером. (Football London)



Бывший игрок "Шеффилд Юнайтед" Терри Кеннеди, завершивший карьеру в 2018 году из-за серьезной травмы, а ныне строитель выиграл в Национальную лотерею 1 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Тренер "Юнайтед" Ральф Рангник считает, что размер футбольных ворот нужно увеличить, потому что с момента утверждения правил средний рост голкипера увеличился на 10 сантиметров. (Daily Mail)