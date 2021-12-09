Рангник раскритиковал игру МЮ против "Янг Бойз"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил, что ему не понравилось в игре своей команды против "Янг Бойз".

Заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов "Юнайтед" завершил домашней ничьей 1:1, однако у Рангника осталось ощущение, что матч мог сложиться иначе.



Ральф сетует на неряшливость возле чужих ворот, а также на то, что его команда была излишне пассивна, когда мячом владел соперник.



"Мы должны были вести в счете 2:0, если не 3:0. Амад (Диалло) и Хуан Мата имели по отличной возможности, но мы был слегка неряшливы в этих ситуациях. Во втором тайме Эланга имел третий шанс забить".



"Мы оборонялись недостаточно высоко, мы недостаточно диктовали игру".



"Мы также могли пропустить два или три гола. Если бы итоговый счет был 3:3 или 4:3, никто бы из нас не смог пожаловаться".



"Что меня расстроило, так это манера, в которой мы пропустили гол. Мы направляли слишком много мячей в зону их первой линии прессинга — пропущенный гол пришел именно отсюда".



"Мы легко могли вынести мяч. Когда мяч направлялся во вторую или третью линию, мы всегда были опасны", — сообщил Рангник BT Sport.