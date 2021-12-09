На матчи Премьер-Лиги будут пускать только по ковид-паспортам

Ковид-паспорт С 15 декабря для посещения матчей Премьер-Лиги болельщикам в обязательном порядке потребуются ковид-паспорта.

Выступая перед прессой в среду, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении коронавирусных ограничений в стране. Это является превентивной мерой в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

С 15 декабря для посещения открытых площадок вместимостью свыше 10,000 людей нужно будет подтвердить, что ты полностью прошел курс вакцинации с двумя уколами. Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет.

Отметим, что до сих пор клубы Премьер-Лиги сами решали, проверять ли ковид-статус у своих зрителей, однако лига с самого начала сезона предупреждала, что эта мера может стать обязательной в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.


Метки Премьер-Лига, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 09.12.2021 09:56 # apl-nash
    Не считаю, что победа над «Баварией» станет чудом. «Барса» способна обыграть любого соперника», – сказал Хави.
    Просто оставлю здесь

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  2. shamrock 09.12.2021 09:49 # shamrock
    Как же горят антиваксы лол

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  3. emil7 09.12.2021 09:31 # emil7
    Долбоебизм продолжается. Это шапито когда-то уедет?

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  4. tursa 09.12.2021 09:04 # tursa
    уже полтора года вирус гуляет по планете, а мы до сих пор боимся что он кого-то убьет

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