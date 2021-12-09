На матчи Премьер-Лиги будут пускать только по ковид-паспортам

С 15 декабря для посещения матчей Премьер-Лиги болельщикам в обязательном порядке потребуются ковид-паспорта.

Выступая перед прессой в среду, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении коронавирусных ограничений в стране. Это является превентивной мерой в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".



С 15 декабря для посещения открытых площадок вместимостью свыше 10,000 людей нужно будет подтвердить, что ты полностью прошел курс вакцинации с двумя уколами. Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет.



Отметим, что до сих пор клубы Премьер-Лиги сами решали, проверять ли ковид-статус у своих зрителей, однако лига с самого начала сезона предупреждала, что эта мера может стать обязательной в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.