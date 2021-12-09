На матчи Премьер-Лиги будут пускать только по ковид-паспортам
С 15 декабря для посещения матчей Премьер-Лиги болельщикам в обязательном порядке потребуются ковид-паспорта.
Выступая перед прессой в среду, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении коронавирусных ограничений в стране. Это является превентивной мерой в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".
С 15 декабря для посещения открытых площадок вместимостью свыше 10,000 людей нужно будет подтвердить, что ты полностью прошел курс вакцинации с двумя уколами. Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет.
Отметим, что до сих пор клубы Премьер-Лиги сами решали, проверять ли ковид-статус у своих зрителей, однако лига с самого начала сезона предупреждала, что эта мера может стать обязательной в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
09.12.2021 09:00
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Не считаю, что победа над «Баварией» станет чудом. «Барса» способна обыграть любого соперника», – сказал Хави.
Просто оставлю здесь
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Как же горят антиваксы лол
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Долбоебизм продолжается. Это шапито когда-то уедет?
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уже полтора года вирус гуляет по планете, а мы до сих пор боимся что он кого-то убьет
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