"Лестер" тоже столкнулся со вспышкой коронавируса

"Лестер" стал второй командой Премьер-Лиги, столкнувшейся со вспышкой коронавируса.

На пресс-конференции в среду главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте подтвердил, что сразу восемь игроков заразились COVID-19, и это число еще может возрасти.



Не все гладко в этом отношении и у "Лестера", который в ослабленном составе отправился на матч Лиги Европы против "Наполи".



Как сообщает Sky Sports, из-за коронавируса и прочих болезней "лисы" не смогли взять в Италию семерых игроков и нескольких членов персонала.



"Несколько наших людей из числа персонала и игроков остались дома. У некоторых положительные тесты, а другие неважно себя чувствуют, поэтому мы не стали рисковать", — поведал главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс.