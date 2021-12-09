"Лестер" тоже столкнулся со вспышкой коронавируса

Брендан Роджерс "Лестер" стал второй командой Премьер-Лиги, столкнувшейся со вспышкой коронавируса.

На пресс-конференции в среду главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте подтвердил, что сразу восемь игроков заразились COVID-19, и это число еще может возрасти.

Не все гладко в этом отношении и у "Лестера", который в ослабленном составе отправился на матч Лиги Европы против "Наполи".

Как сообщает Sky Sports, из-за коронавируса и прочих болезней "лисы" не смогли взять в Италию семерых игроков и нескольких членов персонала.

"Несколько наших людей из числа персонала и игроков остались дома. У некоторых положительные тесты, а другие неважно себя чувствуют, поэтому мы не стали рисковать", — поведал главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс.


Метки Лестер, Лига Европы, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2021 08:00

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