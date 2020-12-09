Рангник хочет помочь Гринвуду стать основным игроком МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что хочет помочь нападающему Мейсону Гринвуду стать основным игроком "красных дьяволов".

Именно 20-летний Гринвуд забил единственный гол "Юнайтед" в матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" на "Олд Траффорд" в среду вечером (1:1).



Рангник считает, что у Мейсона полный порядок с техникой, однако теперь юный англичанин должен окрепнуть в плане физики, и Ральф обещает уделить этому внимание.



"Думаю, сегодня он проявил свое мастерство, не только забив такой красивый гол, но также создав блестящую возможность для Хуана Маты".



"У него огромный талант, он может забить с левой ноги и с правой ноги, он хорош с мячом. Также он ассистировал Фреду в субботу, и быть стабильным — это самое важное".



Он должен прибавить в плане физики, потому что его техника великолепна для игрока его возраста. Моя задача состоит в том, чтобы развить его, сделать из него атлета, и если у нас получится, он станет основным игроком в этом клубе", — цитирует Рангника Sky Sports.