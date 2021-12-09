Тухель недоволен, что "Челси" расслабляется, ведя в счете

Главный тренер "Челси" Томас Тухель недоволен, что в матче Лиги Чемпионов против "Зенита" его команда повторила свои ошибки из субботнего дерби против "Вест Хэма".

Открыв счет морозным вечером в Санкт-Петербурге уже на второй минуте, вскоре "Челси" позволил себе расслабиться и еще до перерыва пропустил дважды.



Встрепенувшись во втором тайме, "синие" смогли выйти вперед, но в компенсированное время все-таки упустили победу — 3:3.



Тухель недоволен тем, что "Челси" сбавил обороты, потому что похожая история приключилась и в минувший уикенд. Томас требует, чтобы его команда одинаково старалась, независимо от счета на табло.



"Думаю, мы очень хорошо провели первые 15 минут, а затем мы перестали делать вещи, которые делали в первые 15 минут. Мы стали забывать, почему мы были лучше, а лучше наша команда была благодаря концентрации и физическим усилиям".



"Когда наш уровень снижается на пять процентов, на 10 процентов, а он снижается, когда мы начинаем играть по счету, то нас наказывают".



"Это случилось с нами против "Вест Хэма" и снова случилось сегодня. Наша реакция снова была хорошей, и это говорит мне, что дело не в наших способностях".



"Когда мы пропускаем два гола, то внезапно прибавляем и показываем реакцию. Но когда мы ведем в счете, то упускаем контроль над игрой, как это было сегодня".



"В заключительные шесть минут мы принялись отдавать передачи назад, мы перестали атаковать с прежней агрессией, прежним желанием, и нас сразу же наказали. Уже во второй раз".



"Мой вывод ясен: наше поведение меняется, когда мы ведем в счете. Этого никогда не происходило прежде и не должно происходить".



"Ты должен играть через боль — физическую боль. Ты должен повышать свою концентрацию и преодолевать невзгоды".



"Если ты изменишь свое поведение из-за счета, ты создашь возможность сопернику наказать себя. Это очень просто — нам нужно больше ускорений и больше открываний, должны быть выше темп и концентрация".



"Это основа основ. Ты должны стремиться играть еще лучше, независимо от счета на табло", — цитирует Тухеля Sky Sports.